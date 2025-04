Zeudi Di Palma a ruota libera su quel sogno proibito “Sconvolta, avevo 19 anni” | Il retroscena con la splendida attrice

Ecco qual è stato il sogno proibito di Zeudi Di Palma. Emerge il nome di una splendida attrice.

Il Grande Fratello è terminato ormai da diverse settimane e, nonostante la finale e la proclamazione di Jessica Morlacchi come vincitrice di questa edizione, che ha messo la parola “fine” alle riprese 24 ore su 24, il “mood reality” non è ancora terminato.

In attesa della prossima edizione che, da quel che ha rivelato Alfonso Signorini, dovrebbe iniziare a settembre 2025, anche se non si è ancora capito se lui ne farà parte o meno, gli ormai ex gieffini fanno ancora chiacchierare.

L’abbiamo visto con gli ex Shailenzo, così come con tutti gli altri. Qualcuno si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e qualcun altro semplicemente si gode l’onda mediatica.

Nelle ultime ore, a rilasciare una dichiarazione inedita è stata Zeudi Di Palma, la quale ha rivelato qual è stato in passato il suo sogno proibito, facendo emergere il nome di una splendida attrice che tutti conosciamo.

Le parole di Zeudi Di Palma

Come riportano da isaechia.it, Zeudi Di Palma è stata protagonista di una diretta social con le sue fan internazionali, alle quali ha risposto a cuore aperto su diversi aspetti di sé. Tra le varie confessioni, ha rivelato qual è stato l’aereo dei messaggi che le è rimasto maggiormente impresso.

A farle brillare gli occhi è stato quello riportante la scritta: “LGBT FANS“: “Ho capito che il movimento mi seguiva: è bello lanciare dei messaggi e aiutare persone a fare coming out. (…) Ho avuto un vissuto non indifferente da quel punto di vista, è un argomento molto delicato, cerco di aiutare più persone. Essere stata esempio di coraggio nell’esternare determinate cose è tanta roba…”.

L’attrice stimata dall’ex Miss Italia

Zeudi Di Palma, sempre nella medesima diretta, ha raccontato anche del suo sogno proibito, facendo trapelare il nome della nota attrice italiana. In pratica, un utente ha chiesto all’ex Miss Italia chi preferisse tra Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri.

Qui l’ex gieffina ha rivelato: “Fra loro due preferisco Ranieri, l’ho accompagnata a sedere quando lavoravo al Teatro San Carlo di Napoli. La feci accomodare col marito, io ero tipo sconvolta: avevo 19 anni…“, precisando poi: “Bionde o more? Tendenzialmente more, ma non mi faccio tanto il pensiero, non ho un prototipo estetico. More, ma anche bionde: mi piacciono entrambe. (…) MILF? Una cosa sono le MILF, un’altra le donne di dieci anni più grandi di me…”.