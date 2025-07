Grande Fratello, nella prossima edizione vedremo il ritorno di fiamma: arruolata nel cast l’ex coppia più bella degli anni 2000

Veramente nella prossima edizione del Grande Fratello vedremo una delle ex coppie che nel 2000 hanno monopolizzato i titoli dei rotocalchi con la loro storia d’amore: di nuovo insieme?

Ogni anno, come succede sempre durante la pausa estiva che precede l’inizio del palinsesto autunnale Mediaset, girano molte indiscrezioni per quanto riguarda i programmi di punta.

Così, iniziano a girare voci sui possibili ritorni, per esempio ad Amici e Uomini e Donne, così come eventuali concorrenti all’Isola dei famosi, senza dimenticare il Grande Fratello. Nonostante lo share altalenante, questo format genera molto interesse.

Il grande pubblico vuole scoprire chi saranno i futuri gieffini, chi sarà il conduttore, chi gli opinionisti e così via.

In questi giorni si parla di un possibile ingresso al GF di una delle ex coppie che ha fatto maggiormente chiacchierare l’Italia negli anni 2000. Ecco di chi parliamo.

Un coppia che ha fatto sognare i romantici

Entrambi sono due volti molto noti del mondo dello spettacolo, in quanto, seppur operanti in campi diversi, i loro nomi hanno fatto sognare i romantici negli anni 2000. Showgirl, conduttrice e attrice lei, modello, personaggio televisivo, attore e regista lui, saranno per sempre ricordati per la loro turbolenta love story. Lei, tra i vari ruoli, è stata la pupilla di Mike Bongiorno. Lui, con la sua bellezza e il suo sguardo magnetico, mandava le fan in brodo di giuggiole quando si “faceva i fatti suoi“.

Parliamo ovviamente di Paola Barale e Raz Degan, la cui storia d’amore, pur essendo caratterizzata da alti e bassi, ha infuocato le pagine patinate del gossip per ben 13 anni. Insieme hanno girato il mondo e fatto sognare i fan. Cupido, però aveva altri piani per loro, motivo per cui il lieto fine non ce l’hanno avuto, avendo entrambi voltato pagina, e intraprendendo poi strade differenti.

Il Grande Fratello li vuole

I recenti rumors sosterrebbero che Paola Barale e Raz Degan potrebbero essere i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello.

Secondo quanto dichiarato da Lorenzo Pugnaloni, Paola e Raz potrebbero essere stati contattati dalla redazione e: “il nome di Paola Barale sarebbe effettivamente stato preso in considerazione dal team autoriale del programma”, mentre Raz avrebbe ricevuto “contatti preliminari”. Ovviamente non c’è nulla di certo, quindi prendete questi rumors per quello che sono. Qualora veramente dovessero entrare nella Casa in veste di gieffini od opinionisti, vi piacerebbe rivederli assieme? Attendiamo i prossimi sviluppi del caso.