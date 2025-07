“È un reato”: Danielle a valanga dopo l’amarissima finale di Money Road | Ha finalmente restituito pan per focaccia

Ecco quali sono state le parole di Danielle dopo la finale amara di Money Road.

Da quando sono nati i reality, si è capito come questi programmi potessero avere un grosso potere, in quanto i telespettatori si trovano spesso coalizzati, spesso nelle situazioni ritenute ingiuste dal grande pubblico.

Per quanto si possa esprimere liberamente la propria opinione in merito a una particolare questione, quando si accendono i toni e si usano insulti e minacce verso i concorrenti si passa automaticamente dalla parte del torto.

Con Money Road sta succedendo proprio questo: quell’esperimento sociale ha soltanto confermato che, come sempre, c’è il bravo e il cattivo in tutto. C’è chi davanti ai soldi non si dimentica degli altri, e chi invece preferisce agire in maniera differente, seguendo la bramosia di denaro… d’altronde, non sarebbe la prima volta che qualcuno si vende per trenta denari, no?

In tutto questo, però, Danielle, dopo che l’amara finale di Money Road è stata trasmessa, ha voluto rilasciare la propria opinione, cercando di calmare gli animi.

Cos’è successo durante la finale di Money Road

Money Road è il nuovo reality Sky andato in onda dal 29 maggio 2025 e condotto da Fabio Caressa. Da poco terminata l’ultima puntata, si sono tirate le somme su come si è concluso questo innovativo strategy game, nonché esperimento sociale. Le regole infatti erano semplici: mettere insieme dodici persone comuni, diverse tra loro, le quali hanno dovuto testare i propri limiti fisici, psicologici e morali nel cuore più aspro della giunga.

Qui, dovevano affrontare delle prove impegnative per cercare di non far scendere il montepremi, il quale avrebbe potuto essere poi diviso equamente in finale, oppure seguendo il proprio personale tornaconto, lasciando così i concorrenti più sfortunati “all’asciutto”. Durante la finale Francesco, che era il leader del gruppo, ha scelto di dividere equamente la cifra e tutti hanno optato per la stessa soluzione, finché non è arrivato il turno di Yaser Qurum, il quale invece ha optato per il raddoppio, così come Grazia Amas, lasciando quindi senza montepremi finale Danielle e Alvise. I due si sono portati a casa soltanto il premio vinto personalmente durante la gara, quindi 8mila euro per lei e 2mila euro per lui. Dopo la messa in onda, il popolo del web si è schierato a loro favore, attaccando in maniera anche pesante gli altri ex concorrenti, i quali stanno ricevendo attacchi sui social da tutta Italia, praticamente.

♬ suono originale – madam_danielle @madam_danielle Ho deciso di postare questo video perché il silenzio, a volte, può sembrare approvazione. E io non approvo. Non incoraggio. Non approvo gli insulti e le minacce. Mi state riempiendo di amore, leggo tutti i messaggi e mi scaldano il cuore: vi dico grazie 💖 Rimane però che insultare online è un reato: preservate i portafogli. Esprimete il vostro dissenso con educazione: in tanti lo stanno facendo, e si nota. Rimane comunque che da atleta sono fermamente convinta che chi è scorretto nel gioco, spesso lo è anche nella vita. #moneyroad

Le parole di Danielle

Come dicevamo, dopo la finale di Money Road, quell’episodio amaro commesso da Yaser e Grazia nei confronti di Danielle e Alvise ha generato una forte polemica mediatica, con commenti carichi di odio e insulti diretti ai due ex concorrenti.

Per cercare di placare gli animi – anche perché alla fine è un gioco, e ognuno era libero di reagire come meglio credeva – è intervenuta la dolce Danielle, la quale ha voluto dire la sua con un video su TikTok: “Sto ricevendo tanti messaggi di affetto, e questa cosa mi fa veramente piacere… ma sto leggendo anche delle cose che non mi piacciono affatto: l’odio online è un reato…”. Come finirà questa storia?