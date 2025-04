“Io e le mie tett*ne…”: nuovo disastro social per Chiara Ferragni, lo scatto osé scatena un polverone senza fine

Pioggia di critiche per l’influencer cremonese Chiara Ferragni. Lo scatto è stato definito da molti ‘fuori luogo’ per il momento.

Ormai si sa, Chiara Ferragni è spesso al centro delle polemiche mediatiche e i motivi sono, di volta in volta, i più svariati. Nelle ultime ore, ad attirare l’attenzione del web nei suoi confronti è stato uno scatto del suo décolleté, definito da molti come ‘fuori luogo’ e di ‘cattivo gusto’.

Ma ecco dunque nel dettaglio qual è la foto che ha fatto rivoltare gli utenti contro l’influencer cremonese.

Negli ultimi anni, la Ferragni è passata dall’essere uno dei personaggi più amati della nostra Nazione a uno dei più criticati. I motivi? Sicuramente, il Pandoro-Gate e il divorzio con Fedez hanno ribaltato completamente la sua immagine. Chiara, infatti, negli ultimi mesi ha perso migliaia e migliaia di followers e le sue entrate sarebbero calate drasticamente.

E proprio in questi ultimi giorni, la donna avrebbe commesso l’ennesima gaffe che ha lasciato senza parole il popolo della rete.

La maglia discutibile di Chiara Ferragni

Come ben sappiamo, lunedì 21 aprile è venuto a mancare Papa Francesco. Il mondo intero si è stretto in un abbraccio per salutare il Bergoglio e la notizia ha lasciato un vuoto inimmaginabile. Eppure, l’influencer cremonese pare non abbia vissuto con troppo rammarico la dipartita del Pontefice e, infatti, non ha pubblicato neppure un messaggio di cordoglio sui social. Come se non bastasse, il giorno stesso Chiara ha caricato una foto con la sua nuova t-shirt, che recava lo slogan: “Me & my little t*ts against the world”, che tradotto significa: “Me e le mie piccole tett* contro il mondo”.

Inutile dire che non sono mancati i commenti negativi sotto al post in questione, e qualcuno ha persino accusato la donna di essere stata ‘fuori luogo’ a causa del complicato momento storico e spirituale.

I commenti negativi sotto al post

Gli utenti non si sono quindi peritati ad attaccare la donna, la quale deve essere ormai abituata alla critiche. Qualcuno ha infatti scritto: “Sempre una gran signora, ‘sta foto il giorno della morte di Papa Francesco, complimenti”. Altri ancora hanno invece commentato: “Ancora con questa storia delle tett*? Sei incredibilmente superficiale, oltre a non riuscire a partorire nuove idee neanche per sbaglio”. Qualche altro utente, tuttavia, ha deciso di difendere la donna, mostrandosi divertito per la frase stampata sulla sua t-shirt.

Insomma, di una cosa siamo ormai certi: quando si tratta di smuovere le acque, Chiara Ferragni è sempre una maestra!