Dall’Isola dei Famosi al ricovero urgente in ospedale | Paura per il naufrago più amato dell’edizione: “La situazione è precipitata”

Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, il concorrente è finito ricoverato in ospedale. Dalle stalle alle stalle (ancora una volta)!

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è giunta al termine da qualche giorno eppure continua a tenere banco. La motivazione? Beh, l’annuncio del ricovero dell’ex concorrente, che ha fatto preoccupare amici, parenti e fan.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché il protagonista di questa edizione se l’è vista brutta.

Al contrario dello scorso anno, questa volta l’Isola dei Famosi ha convinto di più gli italiani ed è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori. A trionfare dopo parecchi giorni in Honduras è stata Cristina Plevani, conosciuta dal pubblico per essere stata anche la primissima concorrente a vincere il Grande Fratello. La seconda posizione, invece, se l’è aggiudicata proprio Mario Adinolfi, noto giornalista e politico della nostra Nazione e indubbiamente uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione.

Ed è stato proprio l’uomo, in queste ore, a far preoccupare tutti quanti con alcune immagini diventate virali sul web.

Cosa è accaduto a Mario Adinolfi in queste ore

Il giornalista Mario Adinolfi, in queste ore, ha annunciato sui social di essere stato ricoverato in ospedale subito dopo il suo rientro dall’Honduras. Il motivo? La sua drastica perdita di peso che, non appena tornato a Roma, si è fatta sentire a gran voce. Poche ore dopo, Mario ha comunque sottolineato di stare bene e di essere stato tenuto sotto controllo all’interno dell’ospedale Santo Spirito: “Devo dire grazie ai miei medici, che si sono prodigati per rimettermi in piedi in 24 ore”.

Dopodiché, il giornalista ha raccontato a Fanpage.it quanto si sia sentito profondamente amato dai suoi ex compagni di viaggio e dalla stessa Veronica Gentili.

Il supporto e l’amore ricevuto in queste ore

Il giornalista ha poi raccontato la forte paura vissuta poche ore dopo il suo rientro in Italia: “È stata una notte brutta, brutta, lì la situazione è precipitata, con dolori atroci… poi, mi hanno rimesso in piedi”. Infine, Adinolfi ha confessato di aver ricevuto centinaia di messaggi di supporto e amore, anche dalla stessa conduttrice: “Veronica Gentili mi ha espresso vicinanza immediata e mi ha fatto molto piacere”. Un duro momento vissuto che, per fortuna, ha rappresentato solo un brutto spavento per il giornalista.

Non ci resta quindi che augurare anche da parte della nostra redazione una pronta e completa guarigione al mitico Mario Adinolfi!