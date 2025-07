Belen Rodriguez, la farfalla hot all’Ariston era solo l’inizio: il nuovo primo piano intimo non lascia nulla all’immaginazione

Si torna a parlare della “farfallina” di Belen Rodriguez, in quanto il primo piano non lascia spazio all’immaginazione.

Fin da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo, Belen Rodriguez si è fatta immediatamente notare, non soltanto per la sua bellezza, ma anche per il suo talento davanti alle telecamere.

Inoltre, è molto attiva sui social in veste di influencer, per non parlare delle sue attività di imprenditrice: da quelle con i fratelli, al suo brand di beauty. Insomma, una professionista a 360° che è stata molto fortunata nella sfera lavorativa, mentre un po’ meno a livello sentimentale.

Ha sofferto molto, tant’è che per colpa della depressione ha passato momenti difficili. Fortunatamente, grazie all’aiuto della sua famiglia e dei suoi bambini è riuscita a superare anche questo scoglio, tornando ad essere la Belen di sempre.

Come dicevamo, di lei si è sempre parlato, e sicuramente l’epico episodio della “farfallina” all’Ariston nessuno potrà mai dimenticarselo… per questo, nessuno si è stupito del fatto che se ne torni a parlare. Ecco che cos’è successo.

Il nuovo trattamento di Belen Rodriguez

Di Belen Rodriguez se ne parla da sempre e sicuramente, e anche dopo la separazione da Stefano De Martino i riflettori sono sempre puntati su di lei e sulla sua vita. A ogni modo, in queste settimane si sta parlando molto di lei: si passa dai rumors sul presunto litigio con sua sorella e suo cognato, a quel presunto flirt con Olly.

Di cose ne sono state dette molte, e ricordiamo che di conferme non ce ne sono. Solo una è confermata dalla stessa Rodriguez: parliamo del nuovo trattamento del suo brand Rebeya, parliamo del “Mia Libre”. È una maschera di bellezza come se ne vedono molte, ma non è per il viso… quanto per le parti intime femminili. Come ha dichiarato la stessa Belù: “È la nuova maschera vulvare, pensata per la parte più intima – e troppo spesso dimenticata – del tuo corpo…”.

Si parla di nuovo della “farfallina” dell’Ariston

Il nuovo trattamento di Belen Rodriguez sta facendo discutere, e inevitabilmente si parla di nuovo della “farfallina” dell’Ariston, visto che la maschera in questione non solo serve proprio per la zona dove Belencita ha il famoso tatuaggio, ma anche perché la forma è proprio quella.

Pur essendo un trattamento già noto in America, in Italia ci ha pensato la Rodriguez a farlo conoscere. Ora Belen probabilmente starà sorridendo per i commenti caricati dai suoi follower in merito e se li starà godendo dalla Sardegna, dov’è attualmente in vacanza con i suoi figli. Per citare qualche commento preso sia da Dagospia che dall’account Instagram della Rodriguez: “Quindi da farfalla ritorna a crisalide?”, “La farfallina sulla farfallina? Una Inception di farfalla”. E ancora: “La pucchicchia mask“, “Geniale, geniale che sia a forma di farfalla, che rimanda al famoso tattooo”, e così via. E voi, la proverete?