Gerry Scotti sconvolto dalla disavventura in obitorio: “Gli avrei messo le mani addosso” | La richiesta di pessimo gusto

Gerry Scotti e il racconto di quando, in passato, sfiorò una rissa durante il momento più triste. Le sue parole hanno lasciato i fan increduli.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più simpatici e amati del palinsesto televisivo italiano. In queste ore però, l’uomo si è lasciato andare ad un ricordo piuttosto infelice del suo passato, che lo ha visto arrivare, peraltro, al limite della sua sopportazione.

Inutile dire che le sue parole hanno lasciato di sasso i fan, e lo stesso conduttore si è commosso ricordando quel momento.

Ormai si sa, quando un personaggio diventa pubblico è raro che riesca ad avere la sua privacy. Purtroppo, esistono infatti fan invadenti che farebbero di tutto pur di ottenere un autografo o una foto assieme al proprio idolo. Lo stesso Gerry Scotti, durante una sua recente intervista, ha raccontato di un terribile momento vissuto con alcuni dei suoi ammiratori.

Nonostante la vicenda sia accaduta più di 20 anni fa, il conduttore ricorda ancora quel momento come se fosse ieri. Ma ecco cosa accadde.

Gerry Scotti e l’impensabile momento vissuto

La triste vicenda accadde proprio quando, vent’anni fa, sua madre venne a mancare. L’uomo si trovava perciò in obitorio, per salutare un’ultima volta la donna e passare alcuni istanti con lei. Si trattava sicuramente di un momento difficile, delicato e in cui Gerry aveva l’umore a pezzi. Durante la sua intervista per il podcast Muschio Selvaggio, l’uomo ha raccontato di come un gruppo di parenti del defunto del feretro accanto si presentò, avanzando una richiesta a dir poco impertinente: un autografo.

Inutile dire che la reazione di Scotti è stata tutto fuorché gioiosa, e non è riuscito a fare altro che questo.

La sua reazione dopo la richiesta

Ospite di Fedez e Marra, Scotti ha quindi raccontato: “Sono venuti tutti dentro con dei pezzi di carta, dicendo ‘ci fai l’autografo‘?”. Ma qual è stata la reazione del conduttore? L’uomo ha spiegato: “Io in quel momento lì non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso. Poi ho guardato mia mamma e ho firmato“. Nonostante quindi l’estrema maleducazione di queste persone, Gerry si è dimostrato il grandissimo uomo che è, ed ha ‘accontentato’ quest’assurda richiesta.

Un racconto che lasciato senza parole i fan del conduttore e che dovrebbe ricordarci che, in qualsiasi situazione, i personaggi che abbiamo di fronte sono in primis degli esseri umani e meritano i loro momenti di pace.