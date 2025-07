Elodie-Iannone, la coppia scoppia: “Crisi nerissima” | Favola al capolinea per la cantante e il pilota: gli indizi social

Veramente la coppia composta da Elodie e Andrea Iannone sarebbe “scoppiata”? La favola tra la cantante e il pilota è veramente giunta al capolinea?

Sono giorni di fuoco questi, e i nomi di Elodie e Andrea Iannone stanno rimbalzando da una rivista di gossip all’altra, per non parlare dei rumors rilasciati dagli esperti del gossip.

E come se questa estate non fosse già abbastanza infuocata di suo, ci pensa anche la bella Elodie a far salire la temperatura, e questa volta non è per via di una sua foto sensuale o per qualche canzone che ha animato i suoi tour.

La bella Di Patrizi dopo “il dito” mostrato nella sua esibizione al Summer Festival di Radio 105 a Comacchio, diretto a due uomini tra il pubblico, sta facendo chiacchierare la rete anche per la sua vita privata, in quanto molti parlerebbero addirittura di un “triangolo”.

Attualmente quindi l’hype si concentra sulle voci in merito alla presunta rottura della sua favola d’amore tra lei e Andrea Iannone. Ma cosa starà succedendo?

Gli indizi che stanno facendo agitare la rete

Trasformandoci un attimo in una sorta di “007 dei rumors. Ebbene, in molti hanno segnalato che la Di Patrizi e Andrea Iannone avrebbero tolto i rispettivi like alle loro foto sui social, per non parlare del fatto che non appaiono più insieme da parecchio tempo, ormai.

Inoltre, a far scattare la scintilla del dubbio ci hanno pensato i diretti interessati, postando delle foto da separati, in quanto lei è al mare con il suo entourage e lui invece in montagna. La ciliegina sulla torta poi è spuntata dopo quel dettaglio che non è passato inosservato. Elodie al concerto di San Siro avrebbe cantato Niente canzoni d’amore, scritta da Marracash, il quale a sua volta l’avrebbe inserita nella scaletta del suo live di Meazza, come possiamo leggere da lifestyle.everyeye.it. Una dedica reciproca, visti i loro trascorsi?

Burrasca tra la coppia formata da Elodie e Iannone

Oltre a tutti questi indizi che stanno rimbalzando in rete, in molti si sono chiesti se realmente Elodie e Andrea Iannone siano arrivati alla fine, interrompendo così la loro storia d’amore. E realmente Elodie e Marracash si starebbero riavvicinando? Qui intervengono gli esperti del gossip, in primis Amedeo Venza, che riporta: “Crisi nerissima tra Iannone ed Elodie”, e Deianira Marzano, che mormora: “Si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei“, come leggiamo da gossipetv.com.

Oltre a questo, sempre la Marzano riporta un ulteriore rumors: “La mamma di Elodie era al concerto di Marra a San Siro… Troppe cose non quadrano”, afferma l’esperta del gossip. Ci teniamo però a precisare che nessuna di queste voci è stata confermata o smentita dai diretti interessati, quindi prendete tutto con le “pinze”, in quanto molti sostengono invece che Iannone ed Elodie sarebbero addirittura pronti a convolare a nozze. Che dire: non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito a questa storia intricata.