WhatsApp, se hai questo modello di smartphone puoi dirgli addio: dal 1 gennaio niente chat e addio cronologia

Dite addio a chat e cronologia di WhatsApp su questi modelli di smartphone, dal 1° gennaio sarete tagliati fuori dal mondo.

WhatsApp è una delle app di messaggistica più amate e più usate di sempre, in quanto, grazie al suo modo pratico, veloce e soprattutto gratuito di comunicare, permette ai suoi utenti di interagire con amici e parenti, vicini e lontani.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversi cambiamenti non soltanto di look, ma anche di funzioni, poiché gli sviluppatori hanno implementato molteplici migliorie e innovazioni, come per esempio i vocali, le videochiamate, la possibilità di avere un Avatar personalizzato, e così via.

Non solo le funzioni ovviamente, ma anche la grafica è cambiata nel corso degli anni, come per esempio la chat, gli stati, l’introduzione dei canali, l’aggiunta di nuove emoticon, gif ed emoji.

A ogni modo, se non volete dover rinunciare a tutto questo prendete nota di questi modelli di smartphone, in quanto questi dovranno dire addio a WhatsApp dal 1° gennaio.

Esiste una sola soluzione

Prima di rivelarvi quali sono i modelli su cui WhatsApp non funzionerà più, volevamo già comunicarvi che non ci sono soluzioni. Dal 1° gennaio o cambierete smartphone oppure semplicemente non potrete più beneficiare dell’app di messaggistica più popolare al mondo.

Qualora non aveste voglia di cambiare telefono, dovrete puntare su app alternative, ovviamente altrettanto efficaci e gettonate, quali Telegram, Facebook Messenger, Skype ed equivalenti.

I modelli da prendere nota

Tornando a noi, come riportano da Vanity Fair, ci saranno diversi modelli di smartphone su cui WhatsApp dal 1° gennaio non funzionerà più. Dite addio a chat e cronologia su questi dispositivi:

HTC: One X, One X+, Desire 500 e Desire 601;

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini e L90;

MOTOROLA: Moto G 1ª generazione, Droid Razr HD e Moto E 1ª generazione;

SAMSUNG: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3 e Galaxy S4 Mini;

SONY: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T e Xperia V.

I possessori degli iPhone invece avranno più tempo, in quanto l’app di messaggistica smetterà di funzionare sui modelli che utilizzano una versione antecedente a iOS 15.1, come per esempio gli iPhone 6 e 5S dal 5 maggio 2025. Non è la prima volta che da Meta comunicano notizie del genere ai suoi utilizzatori, in quanto, spesso i nuovi aggiornamenti non sono più compatibili con i modelli considerati troppo vecchi, soprattutto per una questione di bug e problemi di sicurezza. Per questo motivo vi converrebbe acquistare semplicemente un nuovo telefono.