Canale 5 in fibrillazione: “Ho pensato che sarei morta” | Panico in diretta: c’è mancato poco, la tragedia evitata per un soffio

Caos a Canale 5 dopo le sue parole: quella tragedia sfiorata gettato la diretta nel caos.

La rete ammiraglia di Mediaset sta ospitando svariati show in questi mesi, passando da quelli che raggiungono i piani alti della classifica di gradimento, a quelli che affondano in un sonoro flop, e che fanno discutere la rete.

Sono molteplici i motivi per cui un programma, seppur ben articolato, non raggiunga l’apice dello share e dei consensi: passiamo dall’identità del conduttore, al susseguirsi degli eventi – considerati più o meno interessanti – arrivando alla concorrenza spietata delle altre emittenti televisive.

Tra i recenti programmi che abbiamo visto, ce n’è stato uno che ha fatto vivere momenti di terrore non solo ai presenti in studio ma anche a chi, da casa, ha vissuto quel momento senza capire come sarebbe finita.

Dopo il caos scoppiato a Canale 5, la diretta interessata non ha nascosto di aver avuto paura di morire. Ecco che cos’è successo.

Canale 5 in caos dopo la fine dello show

Ovviamente ci stiamo riferendo all’incidente all’Isola dei Famosi. Dopo la festa per la vincitrice, Cristina Plevani, la quale ha portato a casa non solo la vittoria al programma, ma anche una grossa soddisfazione a distanza di 25 anni dal suo esordio televisivo al Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno accusato pesanti strascichi dall’avventura in Honduras.

Da una parte abbiamo visto il ricovero di Mario Adinolfi, dall’altra l’evolversi delle condizioni di Loredana Cannata. Prima di capire come sta oggi, però, dobbiamo fare un passo indietro a qualche giorno fa, durante la prova di apnea, quando la naufraga è rimasta impigliata alla gabbia con i capelli per parecchi secondi, generando il panico in studio e soprattutto la reazione terrorizzata di Veronica Gentili, che ha attivato immediatamente i soccorsi. Fortunatamente, lo staff è intervenuto prontamente e, dopo averle tagliato i capelli, i soccorritori sono riusciti a portarla fuori. Come starà, adesso che il reality è finito?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Cannata (@loredana.cannata)

Le conseguenze di quella tragedia evitate per poco

I due ex naufraghi si sono recentemente mostrati in una camera d’ospedale. Oltre ad Adinolfi, di cui si è già parlato, anche Loredana Cannata, dopo quella tragedia evitata per un soffio, ha finalmente fatto luce sulle sue condizioni attuali.

Loredana si è infatti mostrata in una camera d’ospedale: “ho pensato seriamente che, molto probabilmente, sarei morta così… sono andata al Pronto Soccorso per farmi controllare. Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia: sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami…”. Che dire? Le facciamo tanti auguri di pronta guarigione!