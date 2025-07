Re Carlo pronto al peggio: “Voglio Harry al funerale” | Silenzio a corte dopo le ultime volontà: ci saranno anche i Sussex

Ecco quali sono le volontà di re Carlo III per il suo funerale. A sorpresa spuntano i nomi anche dei Sussex.

Da quando la regina Elisabetta II è venuta a mancare sono successe veramente tante cose… e probabilmente, qualcuna di esse non l’avrebbe resa particolarmente contenta. Il suo motto lo conosciamo tutti quanti bene: “Never complain, never explain”.

Tradotto: “Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni”. In questi anni, però, di spiegazioni ne sono state date parecchie, già solo per la vicenda dei Sussex che ha portato a gravi rotture con la Royal Family, a prescindere da chi sia dalla parte della ragione e chi no.

Come se già il clima non fosse abbastanza teso, la notizia del cancro di re Carlo III e di quello che ha colpito sua nuora, Kate Middleton, ha sicuramente reso la situazione ancora più delicata all’interno di Buckingham Palace.

A far preoccupare ancora di più i sudditi, però, sono le disposizioni che il re avrebbe dato per proprio funerale e, a sorpresa, ora spuntano anche i nomi di Harry e Meghan Markle. Ecco che cosa sta succedendo.

La salute precaria di re Carlo III

Che re Carlo III fosse malato, lo sapevamo purtroppo già da parecchio tempo; quello che non sapevamo era la sua situazione attuale.

Come riportano anche da rainews.it, si parlerebbe purtroppo di un “cancro incurabile“. Pare che il monarca si stia comunque sottoponendo alle cure dei medici, anche se parecchio “sfiancanti”, ma in grado di mantenere la situazione stazionaria. Non si sa di preciso se queste notizie siano vere o meno, visto che la Royal Family ha inaugurato il silenzio stampa su questo argomento. Diciamo che tra questa notizia, le linee guida che sua Maestà starebbe rilasciando per il suo funerale e la data profetizzata da Logan Smith in merito alla morte del monarca fa venire ancora di più i brividi. 28 marzo 2026: questa sarebbe la sua previsione e, visto che avrebbe già predetto con precisione la data di morte della regina Elisabetta II, aleggia un velo di paura e scetticismo in merito a tale pronostico.

Le disposizioni di re Carlo III

Secondo quanto riportato dal Telegraph e da dilei.it, re Carlo III avrebbe rilasciato le sue disposizioni in merito al proprio funerale, inserendo espressamente anche i nomi di Harry, Meghan Markle e dei loro figli per quel giorno. Il re d’Inghilterra avrebbe quindi stilato le linee guida, come da prassi viene fatto dalla Royal Family, con le indicazioni da seguire per quel giorno, speriamo lontano, e per le persone che dovranno prenderne parte.

I Sussex quindi sono stati inclusi, e pare che potrebbero essere al fianco dei principi del Galles per svolgere i normali compiti che la Royal Family è tenuta a svolgere in queste tristi occasioni. Che dire, speriamo possa avvenire il più tardi possibile.