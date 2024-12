Labbra enormi con il make-up: altro che filler e punturine, il segreto dei truccatori per una bocca carnosa e seducente

Volete sapere qual è il segreto dei truccatori per ottenere una bocca carnosa senza ricorrere al filler e alle punturine? È tutta una questione di make-up, capiamoci meglio.

Siamo abituati sempre a pensare che quando una donna mostra un viso perfetto, “tirato al lucido” per capirci, si sia rivolta quasi sempre al chirurgo per qualche ritocchino estetico. In realtà, non è sempre così.

Per questo motivo bisognerebbe sempre valutare il contesto, prima di “sputare sentenze”. Esistono molti più prodotti di quello che potreste pensare in commercio, che svolgono azioni di lifting, che rendono il viso più luminoso e addirittura ringiovanito di diversi anni.

Non sempre dunque c’è bisogno del ritocchino per apparire più giovani, con una pelle perfetta. Sappiate che in molti contesti, è stato il solo make-up a regalare un “effetto wow”. I migliori make-up artist, infatti, fanno miracoli con il pennello giusto.

Per questo motivo, non dovrebbe stupirvi neanche troppo il fatto che per avere delle labbra enormi non tutte ricorrono al filler e alle punturine, bensì a un trucco particolare svolto dai professionisti del settore e studiato appositamente per ottenere una bocca carnosa e seducente.

Creare il make-up perfetto

Se non seguite i vari tutorial rilasciate dalle varie esperte del settore, dovreste farlo, in quanto i consigli di truccatrici quali Clio e colleghe possono veramente aiutarvi a ricreare una base trucco perfetta. Prima di arrivare a truccare le labbra dunque, bisogna effettuare prima la beauty routine quotidiana, in modo da arrivare alla bocca solo quando la base del make up sarà impeccabile.

Per prima cosa, infatti, dovrete occuparvi del viso, mettendo una base di crema idratante, seguita poi dal fondotinta, dal correttore, dal blush e dall’illuminante. Se siete patite del contouring, questo è il momento di sfoggiare la vostra tecnica. Adesso potrete concentrarvi sul trucco delle sopracciglia, degli occhi e finalmente su quello delle labbra.

Ottenere labbra enormi senza ritocchino

Una volta completato il trucco del viso, siete pronti a concentrarvi sulle labbra per farle diventare enormi, grazie a una speciale tecnica di make-up che i truccatori utilizzano sempre. Niente filler e punturine, il segreto per una bocca carnosa è solo questo.

In pratica dovrete prima applicare uno scrub alle vostre labbra, e una volta che queste saranno lisce e levigate dovrete prendere la matita per il contorno labbra, e utilizzare la tecnica over-lining. In pratica, dovrete contornare la bocca in maniera più spessa, uscendo dai bordi di qualche millimetro. Ricordatevi di scegliere sempre una tonalità di matita più scura rispetto al colore del rossetto che andrete ad applicare. Una volta asciutto, applicate un leggero strato di lip-plumper, come se fosse un normale lucidalabbra, e avrete finito. Provare per credere.