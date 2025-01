Panettone avanzato, i miei bicchierini al caffé sono il must have per una tavola in festa: velocissimi e golosi

Ecco una ricetta ideale da poter utilizzare il panettone avanzato. Non buttarlo, ma prepara questi deliziosi bicchierini al caffè, facili e molto golosi.

La prima tranche di feste è finita, e fortunatamente siamo sopravvissuti alle mega abbuffate, alle tombolate varie e agli incontri ravvicinati con quei parenti che vedi giusto un paio di volte all’anno… e che sono anche troppe.

Ovviamente, ci sono anche molti aspetti positivi nei ritrovi familiari più improbabili, per questo sono in molti che stanno già iniziando a stilare il menù anche per il Capodanno, e naturalmente per il 6 gennaio, in cui la calza della Befana piena di dolciumi vari porterà via tutte le feste. Con buona pace di chi non era ancora pronto a togliere l’albero di Natale e le varie decorazioni che rallegravano l’ambiente.

Naturalmente, saranno molte le leccornie che avanzeranno, soprattutto panettoni e pandori vari. Siccome non è mai bello buttare il cibo, soprattutto per rispetto di chi non è fortunato come noi e non può permettersi neanche un pezzo di torrone, oggi vogliamo suggerirvi una ricetta che vi potrebbe deliziare parecchio.

Parliamo dei bicchierini al caffè da preparare con il panettone avanzato. Un must have da presentare in questi giorni di festa che potrebbe aiutarvi a smaltire un po’ dei dolciumi vari presenti in casa. Non è soltanto super goloso, ma anche velocissimo da preparare.

Gli ingredienti da acquistare per i bicchierini al caffè composti da panettone avanzato

Oggi vogliamo riportarvi una ricetta squisita, la cui praticità permetterà a tutti, anche a chi non è un esperto pasticcere, di realizzare un dessert prelibato e gustoso. Per preparare dunque i nostri bicchierini al caffè (4 bicchierini: se ne volete preparare di più, aumentate le dosi) composti da panettone avanzato dovrete procurarvi questi ingredienti:

150 grammi di panettone ;

; 3 tuorli d’uovo;

50 grammi di zucchero di canna;

cacao amaro in polvere;

in polvere; 2 albumi;

250 grammi di mascarpone ;

; 125 ml di caffè;

chicchi di caffè.

Naturalmente, potrete sbizzarrirvi con le variazioni, soprattutto se volete preparare questo dolcetto ai bambini o a chi non è amante del caffè.

Un dolce facile e veloce da realizzare

Avete del panettone avanzato che non volete buttare? Grazie a questi deliziosi bicchierini al caffè, lascerete i vostri commensali senza parole e tutti vi chiederanno la ricetta. Per preparare questo dolce must have delle feste, dovrete prendere una ciotola, aggiungere i tuorli e lo zucchero di canna e con le fruste elettrice amalgamare bene il tutto, aggiungendo poi il mascarpone e continuando a rimescolare, finché non avrete ottenuto una crema liscia e gonfia.

Prendete un’altra ciotola, montate i due albumi, uniteli alla crema appena creata e con una spatola rimescolate il tutto dal basso verso l’alto con movimenti circolari e inseritela in una sac à poche. Adesso prendete il vostro bicchierino, disponete sul fondo i cubetti di panettone bagnati nel caffè freddo, ricopriteli con la crema e proseguite in questa maniera finché non avrete riempito tutto il bicchiere. Una volta terminati, lasciateli riposare in frigo per almeno 6 ore e, poco prima di servire, spolverizzateli con cacao amaro e decorateli con qualche chicco di caffè, e vedrete che risultato!