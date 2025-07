Dal GF a chiedere la carità sui social: “Regalatemi una Ferrari, un Rolex e uno yacht” | È proprio vero che il sole dà alla testa

Qualcuno sui social ha scritto che passare dal GF a chiedere la carità è un attimo, ma perché questa affermazione? Ecco che cos’è successo tra le due ex gieffine.

Il 2025 è un anno molto importante per il Grande Fratello, in quanto sono passati esattamente 25 anni dalla prima edizione, quella che ha dato il via al reality più spiato di sempre. Probabilmente non esisterà più un’edizione come quella, anche perché era la prima: la novità.

Tutta Italia era sintonizzata per vedere il GF: abbiamo sperato che tra Cristina e Pietro ci fosse il lieto fine, ci siamo divertiti con Salvo, Rocco, Sergio e tutti gli altri, e molti hanno sognato di conquistare una donna come Marina. A prescindere da come siano andate poi le cose per molti di loro, quell’edizione ce la porteremo tutti nel cuore.

Chissà come sarà la prossima edizione, i cui recenti rumors riportati da Dagospia, fanno presagire che di cambiamenti potrebbero essercene parecchi, inclusa la data di inizio. Inoltre, si vocifera che Simona Ventura agguanterà il timone del reality in salsa NIP, seguita poi dall’edizione VIP del collega Alfonso Signorini.

In attesa di capire meglio cosa ne sarà della prossima edizione del Grande Fratello, un fatto recente ha aperto un grande dibattito sui social. Ecco che cos’è successo tra le due ex gieffine… e che ha fatto ironizzare qualcuno sul “chiedere la carità”.

La richiesta dell’ex gieffina

Per capire bene il motivo per cui qualcuno ha parlato di “carità”, dobbiamo fare un passo indietro. Dunque, come possiamo leggere da isaechia.it, tutto sarebbe iniziato con l’imminente compleanno di Helena Prestes. La modella brasiliana avrebbe scoperto che i fan, per il suo grande giorno, le avrebbero voluto mandare come regalo un iPad molto costoso, che a quanto pare già possiede.

Così, Helena avrebbe deciso di condividere con loro la sua WishList personale: “Non è una richiesta, io sono già contenta così, ma piuttosto di buttare soldi in regali poco utili o costosissimi ho riattivato questa lista che condivido anche con i miei amici“. A far discutere sarebbero stati gli oggetti presenti nell’elenco, tra cui uno smartwatch dal valore di 600 euro. Quest’azione avrebbe fatto scattare molti utenti sui social, tra cui la sua ex compagne d’avventura Ilaria Galassi.

Una frecciata social che ha aperto il dibattito

Qualcuno sui social, dopo aver letto questa storia, ha ironizzato che “dal GF a chiedere la carità” è un attimo. Tra le varie frecciate social, non è passata inosservata quella di Ilaria Galassi, l’ex protagonista di Non è la Rai, la quale ha postato una storia che a detta di molti potrebbe essere una chiara stoccata all’ex gieffina.

Ilaria ha così scritto: “Preparate i portafogli (e magari anche qualche banca centrale) perché il mio compleanno si avvicina! Il 10 luglio 2025 è la data, e la mia wishlist è diciamo pure ‘ambiziosa’. Non si sa mai, a volte i sogni si avverano, no? Ecco cosa vorrei trovare sotto il mio albero (0 nel mio garage, o nel mio porto privato): Ferrari Testarossa: Per sfrecciare verso il futuro con stile (e multe salate). Rolex: Perché l’ora di essere ricchi è sempre adesso. Crociera: Ma non una qualsiasi, una di quelle che durano mesi e ti fanno dimenticare il tuo nome. Yacht…”. Come leggiamo da isaechia.it, per il momento la Prestes non avrebbe replicato: come finirà questa storia?