Da Temptation Island alla sedia a rotelle, un perfido destino si accanisce sulla coppia dello show: “La malattia ti mangia”

Una coppia nota di Temptation Island ha ricevuto una brutta notizia dopo quella diagnosi di malattia.

Temptation Island è iniziato e, come sempre, il fulcro del programma sono le vicissitudini che caratterizzano la vita privata delle varie coppie, le quali cercano nel noto reality una prova di fiducia dalla propria metà.

E, come sempre, c’è chi ce la farà, e chi invece uscirà da separati, gettandosi la relazione alle spalle al termine di un tormentato falò di confronto. Insomma, iniziano a esserci già i primi pronostici sulle sette coppie di fidanzati che sono entrati a Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

Grandi novità, quest’anno, eppure le certezze più importanti, e che rendono questo talent imbattibile negli ascolti – tant’è che neanche il grande Alberto Angela quest’anno ci ha provato a entrare in competizione con il reality delle coppie – sono sempre le solite: ovviamente la supervisione di Maria De Filippi, così come la presenza rassicurante di Filippo Bisciglia.

Eppure, in questa eccitazione di fondo per la nuova stagione di Temptation Island, arriva anche la confessione da parte di un’ex protagonista dello show che sarebbe stata presa d’assalto da una terribile malattia.

La loro esperienza a Temptation Island

A Temptation Island c’è chi fa tesoro dell’esperienza, apprezzando di più il proprio partner, chi invece capisce che è arrivato il momento di separarsi… e chi ancora si separa, e poi ci ripensa.

In questo caso particolare, la famosa coppia aveva partecipato al reality dei sentimenti nel 2016 e, dopo un avvicinamento di lei verso un tentatore, peraltro ex tronista di Uomini e Donne, i due fidanzati avevano comunque deciso di uscire insieme dopo il falò del confronto. In seguito, dovettero affrontare quello che la fama porta, nel bene e nel male… Così, come succede sempre con il popolo del web, molti utenti si sentono in diritto di giudicare senza conoscere i fatti, gettandosi a capofitto in commenti che spesso si potrebbero evitare. Alla fine, dopo aver superato le critiche, la coppia ha capito cosa voleva realmente, arrivando ad effettuare il grande passo. Dopo essersi sposati, i due hanno regalato i natali alla loro bambina, Sole, che ha portato luce nel cuore dei suoi genitori, soprattutto dopo aver appreso quella terribile notizia due anni dopo aver partecipato al reality, che li lasciò senza fiato. Parliamo di Georgette Polizzi, Davide Tresse e la diagnosi di sclerosi multipla a carico, purtroppo, della prima.

La vita dopo la diagnosi

In una lunga e toccante intervista rilasciata a FanPage, Georgette Polizzi ha parlato della sua esperienza a Temptation Island, della diagnosi di sclerosi multipla che le hanno diagnosticato nel 2018, del periodo in sedia a rotelle, della nascita della figlia Sole e della motivazione che la sua famiglia le dà per affrontare il suo complesso quadro clinico.

Georgette ha definito questa malattia come una “bast*rda”: “È subdola, debilitante, ma ho imparato a conviverci. La testa e il cuore sono le uniche armi: se resti positivo, lei non ti mangia; se ti deprimi, sì. La mente fa tantissimo e Davide, in questo, è stato fondamentale…”. Georgetta ha inoltre rivelato che non solo il marito le sta vicino, ma anche la figlia Sole, nonostante sia ancora un bambina. La piccola, infatti, sembra aver capito perfettamente come aiutare la sua mamma: “Ho insegnato a Sole che la mamma ha una ‘bua invisibile’, e lei ha capito. Con me è attenta, dolcissima. Mi dice: ‘Mamma siediti, ci penso io’...”. È proprio vero: spesso l’unione fa la forza, e noi auguriamo il meglio alla giovane famiglia!