Federica Panicucci commenta la rottura con Marco Bacini: “…ci siamo già lasciati” | Finalmente, la sua versione dei fatti

In queste ore, la conduttrice Federica Panicucci è finita al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La presunta crisi con Bacini.

La conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci, è finita (forse per la prima volta in tutti questi anni) al centro della bufera mediatica. Le rivelazioni scoppiettanti sulla sua presunta crisi con Marco Bacini hanno infatti trascinato il volto di Mediaset nel calderone dei rumors.

Ma ecco però nel dettaglio cosa è successo e perché la conduttrice non ha potuto fare a meno di dire tutta la verità.

Qualche settimana fa, il giornalista Gabriele Parpirglia aveva rilasciato una chicca veramente interessante nella sua newsletter: Federica e Marco, a suo dire, stavano vivendo una forte crisi e i ‘titoli di coda’ non erano poi così lontani. Parpiglia, addirittura, aveva preannunciato una vacanza a Forte dei Marmi della coppia, dove i due si sarebbero mostrati sorridenti solo a beneficio di social e fotografi, per poi concedersi un lungo viaggio in Tasmania per sistemare le cose.

Tuttavia, Federica Panicucci ha deciso di rispondere immediatamente alle voci di corridoio circolate in queste settimane.

Tutta la verità sulla relazione di Federica Panicucci

La conduttrice ha quindi deciso di pubblicare alcune storie Instagram in cui rispondeva divertita alle illazioni di Parpiglia: “C’è qualcosa che non va, che non torna… Mi dicono che un giornalista, addirittura su una newsletter a pagamento (per cui uno deve pagare per leggere la notizia), abbia parlato della mia vita privata e del mio rapporto con Marco… Le sue fonti sembra che gli abbiano riportato che ci siamo già lasciati…”. Dopodiché, la Panicucci ha passato il telefono al proprio compagno che, altrettanto ilare, ha invitato Gabriele a cambiare le sue fonti e a cercarne di più veritiere.

Questo loro tono sarcastico, tuttavia, deve aver fatto arrabbiare ancora di più il giornalista, e la replica non è tardata ad arrivare.

La replica del giornalista Gabriele Parpiglia

Sempre sulle sue storie Instagram, Parpiglia ha sottolineato come in realtà i suoi pronostici sulla vacanza a Forte dei Marmi si siano avverati (visto che i due in quel momento si stavano trovando in vacanza insieme, ma in Versilia). Come riportato da GossipeTv.com, il giornalista ha poi definito la replica della coppia una “smentita in stile bimb*minchia”, e ha fatto intendere ai suoi lettori di continuare a credere che i due abbiano realmente vissuto una crisi di coppia.

Insomma, un botta e risposta veramente divertente, che ha visto la Panicucci pronta a farsi valere come non mai. A questo punto non ci resta che vedere se la crisi preannunciata sarà fondata o meno!