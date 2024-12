Wanda Nara sfrenata, dopo le corna a Icardi la verità: “Vogliamo divertirci” | Ha la metà dei suoi anni

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi, si torna a parlare di tradimenti, prima lui e adesso lei. Ecco che cos’è emerso dalla sua confessione: lui ha la metà dei suoi anni.

Il nome di Wanda Nara, l’anno scorso l’abbiamo sentito spesso nominare, per svariati motivi. In primis per la malattia che l’ha colpita e che ha lasciato tutti i fan senza parole, ma che lei ha affrontato con la forza di una leonessa.

Secondo, per la sua vittoria a Ballando con le Stelle. Quella coppa l’ha alzata al cielo per i suoi figli, per dimostrare quanto la loro mamma fosse forte mentre combatteva la leucemia mieloide cronica.

Sposata in prime nozze con il calciatore Maxi Lopez, dal quale ha avuto tre figli maschi, in seguito, dopo il divorzio, ha sposato il calciatore Mauro Icardi, dal quale ha avuto altre due figlie. Ma pochi giorni fa hanno iniziato a circolare rumors tutto pepe in merito a un’ennesima crisi tra i due.

Oltre a questa notizia, della Nara si è parlato in merito a un presunto “tradimento” che ha diviso l’opinione pubblica. È infatti emersa la vera differenza di età tra Wanda e il suo giovane amante.

La risposta di Mauro Icardi

Prima di rivelarvi qual è stata la dichiarazione di Wanda Nara in merito a tutta questa storia che ha confuso i fan, visto che fino a qualche mese fa i due ex coniugi apparivano in perfetta sintonia, vogliamo riportarvi le parole di Mauro Icardi. Nel giro di poco tempo è precipitato tutto tra i due, e così tra Wanda e Mauro sono volati stracci e accuse reciproche. Lei lo ha biasimato per il mancato pagamento degli alimenti, e lui per la sua doppia vita.

Come ha rivelato Pepe Ocha, il calciatore le avrebbe infacciato: “Hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni, mentre io mi prendevo cura delle mie figlie e dei loro fratelli, credendo che lavorassi, e invece vivevi una doppia vita. La differenza tra me e te è che io ho sbagliato, e l’ho detto prima a te…”. Di recente si è infatti tornati a parlare di quel presunto tradimento, confermato dalla Nara, del suo ex marito con China Suarez.

Wanda Nara e la sua nuova fiamma

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è parlato spesso di tradimenti, prima di quello del calciatore – che avrebbe dato il via a tutto – e poi quello di lei. L’ha confermato lei stessa, parlando della sua relazione con L-Gante, flirt che sarebbe nato tre anni fa, come possiamo leggere su msn.com. Il rapper sui social scrive: “Oggi festeggiamo tre anni in coppia, spero che vi tornino i conti”, periodo in cui si vociferava che Icardi avesse tradito la moglie con la Suarez.

La risposta della Nara in merito a queste parole non è tardato ad arrivare: “Non è che stiamo progettando di avere dei figli o una famiglia, vogliamo divertirci. Eliàn è un uomo attento, conosce la mia storia ed è stato mio amico per tanto tempo…”, riferendosi anche alla loro differenza di età. La showgirl di anni ne ha 37, mentre il rapper ne ha 24. Come finirà questa storia?