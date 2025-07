Colpo al cuore per Maria De Filippi, la stoccata velenosa dopo Uomini e Donne: “Avete rotto il ca*zo” | Il voltafaccia da brividi

Maria De Filippi e la sua trasmissione Uomini & Donne, sono finite al centro dell’attenzione a seguito del duro sfogo mediatico…

Maria De Filippi è una delle madrine della televisione italiana, e tra le sue trasmissioni più amate troviamo sicuramente Uomini & Donne. In queste ore, l’attenzione del mondo del web si è rivolta alla clamorosa stoccata mediatica senza peli sulla lingua.

Le parole dell’ex protagonista del programma hanno lasciato a bocca aperta i fan, e sicuramente anche la stessa conduttrice. Ma ecco cosa è accaduto.

Da Uomini & Donne sono uscite decine e decine di coppie, molte delle quali hanno proseguito a gonfie vele il loro percorso anche lontano dalle telecamere. Purtroppo, però, per la stragrande maggioranza di esse non c’è stato un lieto fine e, ancora oggi, continuano a tirarsi delle frecciatine sui social. Una di queste nelle ultime settimane ha attirato particolarmente l’attenzione su di sé e ha lasciato gli italiani senza parole.

Ma cosa è accaduto? E perché l’ex coppia di Uomini & Donne si sta facendo una vera guerra mediatica? Te lo spieghiamo noi.

La coppia che è scoppiata troppo presto

Tra i protagonisti indiscussi del programma di Maria De Filippi, troviamo sicuramente Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over. Dopo una serie di alti e bassi, i due avevano deciso di lasciare il programma assieme e dal loro amore è nata anche Bianca. Tuttavia, a pochi mesi dalla sua nascita, la coppia ha annunciato sui social la rottura definitiva, proseguendo poi con una serie di frecciatine e accuse reciproche.

La ciliegina sulla torta è stata poi il duro sfogo di Sossio di queste ore, che ha aperto uno scenario inimmaginabile ai fan dell’ormai ex coppia.

La confessione scioccante di Sossio Aruta

Come riportato da IsaeChia.it, Sossio ha pubblicato sulle proprie storie Instagram queste parole: “Vorrei sapere se è normale che un papà deve essere in ansia perché non può sapere se sua figlia minorenne è in viaggio oppure no. Sono inc*zzato nero… Poi si lamentano se le offendi e le mandi a fare in c*lo. E poi ti dicono pure sei violento e sei aggressivo”. E ha concluso: “Avete rotto il ca*zo, bastaaaaa!“. Molti utenti del web hanno deciso di dar ragione a Sossio questa volta, accusando al contrario Ursula di commettere un grave errore nei suoi confronti. Addirittura, qualcuno gli ha persino proposto di andare per vie legali e denunciare la donna per questa ‘violenza’ subita.

Insomma, altro che rose e fiori! Il presunto voltafaccia di Ursula nei confronti di Sossio ha lasciato senza parole gli italiani.