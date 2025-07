Ferie extralusso sul Lago di Como per Ilary Blasi, ma gli scatti a bordo del bolide diventano un boomerang: “Ridicola!”

Ondata di odio senza precedenti per Ilary Blasi e la sua vacanza da vera pascià. La sua ostentazione le è costata cara, questa volta…

Ilary Blasi, come ben sappiamo, non è sicuramente una persona che ha difficoltà ad arrivare a fine mese! Tuttavia, nelle ultime settimane, la conduttrice non è piaciuta particolarmente agli italiani e il suo livello di ostentazione ha colpito gli utenti del web.

Ma cosa è accaduto? E perché gli scatti della sua ferie extra lusso sul Lago di Como si sono trasformati in un boomerang? Te lo spieghiamo noi.

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del palinsesto televisivo italiano. Dopo la sua storica rottura con il calciatore Francesco Totti, la donna ha finalmente deciso di voltare pagina e impegnare nuovamente il suo cuore con Bastian Muller. I due sembrano più affiatati che mai e, nonostante le difficoltà linguistiche (visto che lui parla solamente inglese), insieme funzionerebbero alla perfezione.

Tuttavia, nelle ultime settimane, la coppia è finita al centro dell’attenzione a seguito di alcuni scatti pubblicati da lei sui social.

La vacanza che ha fatto arrabbiare il popolo del web

Durante il mese di maggio, Bastian e Ilary hanno deciso di concedersi un weekend romantico sul Lago di Como, lontani dallo stress e immersi nella natura. La conduttrice ha poi condiviso alcuni scatti sui social, dove la si vede a bordo di una Lamborghini Huracàn STO con addosso delle ‘umilissime’ scarpe di Chanel. Dopodiché, la donna ha condiviso anche una romanticissima foto assieme al suo Bastian, entrambi complici e felici su un barca al largo dalle coste comasche.

Tuttavia, nonostante il bellissimo momento vissuto dalla coppia, gli utenti del web hanno bersagliato la conduttrice per la sua presunta ostentazione di estrema ricchezza.

I commenti degli utenti contro la Blasi

Sotto al post in questione, che ha ottenuto un numero altissimo di like, qualcuno ha commentato: “La caciottara punta in alto”, oppure: “Troppo esibizionismo”. Qualcuno ha invece aggiunto, senza troppi peli sulla lingua: “Ridicola”, ma anche: “Sarai anche milionaria, ma resterai sempre una poveraccia”. Insomma, molti utenti del web hanno bollato il post di Ilary Blasi come uno schiaffo alla povertà?

La conduttrice ha comunque deciso di non rispondere ai questi commenti negativi, e di godersi piuttosto questo momento di felicità con il suo Bastian!