Stefano De Martino, nuova mazzata da Alessandra Celentano | L’assurdo retroscena ad Amici: “Si è buttato per terra!”

Alessandra Celentano dopo anni dal loro incontro ad Amici ha parlato nuovamente di Stefano De Martino. Ecco che cos’ha rivelato.

Alessandra Celentano è una delle prof di Amici più severe e più temute di sempre, anche se comunque il talent senza di lei perderebbe spessore, in quanto insieme a Maria De Filippi ha fatto la storia del programma.

Per quanto Alessandra appaia severa, riesce a incassare anche le critiche, perfino quelle ricevute dai PanPers, i quali sono riusciti a farla ridere per quelle rime più e più volte ammonite da Luca, in quanto, come ha ironizzato: “Da guanto di sfida a guanto di diffida è un attimo”.

La Celentano ha un suo punto di vista sulla danza che può essere condiviso oppure no, e che nel corso degli anni si è scontrato anche con quello degli altri colleghi, ma che – vista la sua esperienza e il suo ruolo nel talent – va comunque rispettato, essendo lei una professionista.

E ha sempre dispensato i suoi giudizi in merito agli allievi che sono passati da lì, perfino su Stefano De Martino, all’epoca arrivato ad Amici in veste di ballerino. Ecco che cosa ha riferito oggi, dopo tanto tempo.

Le parole di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano, in assenza di colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare al suo proprio posto ad Amici anche nella prossima edizione, che dovrebbe ricominciare come sempre dopo le vacanze estive. Ovviamente, ancora non ci sono dettagli in merito, ma sappiamo che Maria De Filippi è già al lavoro.

Pare che i prof dovrebbero essere quasi tutti confermati, anche se ancora non ci sono ancora certezze in merito, mentre i due nomi che stanno generando dubbi sono quelli di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Non si sa di preciso se ci saranno o meno, anche perché si parla di ipotetici sostituti, tra cui Andreas Muller e Veronica Peparini. Ed è proprio a loro, tra l’altro, che la prof Celentano avrebbe lanciato una frecciata – teoria che si è fatta strada nel web – durante la sua intervista al canale podcast In camerino, di Marcello Sacchetta, il quale ha chiesto alla prof se avesse mai preso una cotta per un suo allievo: “Se ho mai avuto una cotta anche platonica per un mio alunno? Ma jamais! Allora: intanto, proprio non esiste! È una cosa che non esiste, e non deve esistere mai: la trovo una roba neanche pensabile…”.

Alessandra parla di Stefano De Martino

Alessandra Celentano – lo sappiamo – non le manda di certo a dire a nessuno, e al canale podcast In camerino di Marcello Sacchetta, ha anche rispolverato i suoi trascorsi con Stefano De Martino. Per chi non se lo ricordasse, il conduttore di mamma Rai, super quotato oggi, ha iniziato la sua carriera in veste di ballerino proprio ad Amici, dove spesso si è scontrato con la prof Celentano.

Come possiamo leggere su gossipetv, la Celentano aveva dichiarato in passato che Stefano più che come ballerino sarebbe stato portato per diventare un bravissimo showman, tant’è che in passato, come ha dichiarato Alessandra, il giovane si sarebbe persino “buttato a terra perché era incredulo per quello che gli avevo detto“. Ad ogni modo, la prof non si era sbagliata, visto che ad oggi il papà di Santiago è uno dei conduttori più bravi di sempre, ed è per questo che la Celentano si è definita fiera del suo percorso.