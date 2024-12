Taylor Mega nella bufera dopo il flirt con Fedez: “Bisogna avere rispetto!” | C’entrano anche i figli del rapper

Taylor Mega torna al centro dell’attenzione dopo il suo flirt con Fedez. Questa volta c’entrano anche i figli.

Negli ultimi mesi è sbucato più e più volte il nome di Taylor Mega, una nota influencer della nostra Nazione. La motivazione? Il suo flirt con il rapper Fedez. In queste ore la ragazza è tornata al centro dell’attenzione mediatica e questa volta c’entrano anche i figli del cantante.

Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto e perché Taylor Mega non può ancora dormire sogni tranquilli.

Taylor Mega è un volto abbastanza conosciuto, vista anche la sua passata relazione con il trapper Tony Effe. Questo inverno, poi, la ragazza è tornata al centro dell’attenzione a seguito di alcune dichiarazioni inedite di Fabrizio Corona. A detta del paparazzo più discusso d’Italia, la bellissima bionda sarebbe stata in passato l’amante di Fedez. Come se non bastasse, Chiara Ferragni non sarebbe mai stata al corrente di questa relazione clandestina.

Inutile dire che la notizia ha sconvolto gli italiani e, ancora oggi, a seguito di alcune dichiarazioni, si è tornati a parlarne. Ma ecco perché.

Le parole del giornalista su Taylor Mega

Quando emerse questo scandalo, Striscia La Notizia andò dalla diretta interessata per consegnarle un bel Tapiro. Taylor Mega però confessò a Staffelli che non si poteva parlare di tradimento, dato che Chiara Ferragni e Fedez avevano da sempre una relazione aperta. In queste ore il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha voluto commentare le parole dell’influencer. Invitato da Alberto Matano durante una puntata de La Vita in Diretta, il giornalista ha ammesso di non aver apprezzato particolarmente la sua confessione pubblica.

“A me non risulta che Fedez e Chiara fossero una coppia aperta, nella maniera più totale”, ha cominciato così Alessi…

Roberto Alessi e la caduta di stile dell’influencer

Dopodiché, l’uomo ha spiegato che, se essere gentiluomini è un’arte raffinata, è altrettanto necessario che anche la controparte femminile mantenga un certo decoro. “Ricordiamoci che noi a volte possiamo anche sorridere di queste cronache rosa, però ci sono sempre due bambini, tra cui un bambino che ha già 6 anni. E secondo me, bisogna avere rispetto per i bambini, ancora prima che possano rendersi conto”, ha aggiunto Alessi a La Vita in Diretta. Il giornalista ha quindi evidenziato come Leone tra non molto sarà esposto ai social e, navigando in rete, potrà leggere e scoprire questi retroscena dettagliati sulla vita del padre.

Inutile dire che moltissimi telespettatori hanno dato ragione al giornalista e hanno pensato che Taylor Mega, questa volta, abbia veramente esagerato.