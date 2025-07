Amici, l’ex stella rompe il silenzio dopo la sfilata al Pride: “Mi fa vergognare” | Le provocazioni sono andate troppo oltre

L’ex stella di Amici ha voluto dire la sua dopo la sfilata al Pride, ecco che cos’è successo.

Amici è il talent per eccellenza, l’appuntamento che tutti aspettano quando l’autunno si avvicina: non importa che siano passati anni dalla prima puntata, ad oggi continua a essere la scuola più seguita di sempre.

Qui gli allievi imparano tanto, e molto di più di quello che vediamo tra una puntata e l’altra, in quanto hanno la fortuna di essere seguiti da professionisti del settore che forniscono loro le basi per poter affrontare il mondo fuori… poi, ovviamente, non tutti arrivano a essere come Alessandra Amoroso, Emma e tutti gli altri che hanno sfondato.

Quel che è certo, però, è che per chi ha il sogno di cantare o ballare per professione, riuscire a prendere parte allo show di Maria De Filippi è un sogno che si avvera.

In questa pausa estiva, sono svariate le notizie che riportano i riflettori su di Amici. Negli ultimi giorni a far parlar di sé è stata l’ex stella del talent, il quale ha rilasciato il suo punto di vista dopo la sfilata al Pride. Ecco che cosa ha rivelato.

Da Amici al Festival di Sanremo

È un cantante italiano diventato famoso dopo aver partecipato ad Amici nel 2021. Nonostante la mancata vittoria, il suo nome è stato fin da subito inserito nel gruppo dei più promettenti. Non ha infatti deluso le aspettative Alex Wyse, all’anagrafe Alessandro Rina, il quale dopo il talent di Queen Mary non si è più fermato, collezionando una soddisfazione dopo l’altra, e arrivando perfino al Festival di Sanremo qualche mese fa con la sua Rockstar.

In merito a questo brano aveva dichiarato: “Rockstar è una ribellione alle logiche odierne, all’essere chi siamo, al non toglierci il trucco sbavato, al dolore del nasconderci, al tempo perso dietro a standard che nemmeno credevamo giusti”. Di lui questo l’abbiamo capito, non la manda di certo a dire, per questo non stupiscono le sue parole dopo la sua partecipazione al Pride.

Le parole dell’ex stella di Amici

Come leggiamo su biccy.it, Alex Wyse è ormai un veterano del Pride, come dimostrano le sue parole: “L’aria del Pride è bella e liberatoria, ed è fantastico stare qui, dove si respira un’aria priva di giudizi. Sono stato sul carro a Roma ed è stato meraviglioso, e oggi sono qui a Milano. Però è abbastanza complicato farci accettare per quelli che siamo…”. Dopo essere apparso sui social con un video in cui sfilava su uno dei carri del Pride, l’ex stella di Amici ha ricevuto tanti apprezzamenti, ma anche molti commenti omofobi, che non stiamo neanche a riportarvi.

Dopo averli letti, Alex ha risposto agli haters con queste parole: “Leggere certi commenti mi fa sinceramente vergognare di vivere in una società dove l’ignoranza viene ancora confusa con opinione. È assurdo ci siano ancora persone incapaci di accettare ciò che è diverso da loro. La libertà dovrebbe essere un valore per tutti, non solo per chi si sente “normale”…”. Alla fine non c’è altro da aggiungere, oltre a quello che l’ex cantante di Amici ha già dichiarato. Veramente una Società può definirsi civile e moderna, se i suoi componenti non sono liberi di vivere la vita come meglio credono, venendo giudicati non per le loro azioni ma per la loro vita privata? A voi le riflessioni.