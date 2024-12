Lutto devastante per Jessica Morlacchi, lacrime amarissime dopo il confessionale: “È venuto a mancare”

Il cuore di Jessica Morlacchi è a pezzi dopo aver appreso di quella triste notizia all’interno del confessionale. Purtroppo è venuto a mancare, la cantante è in lutto.

Il Grande Fratello sta assicurando, come sempre, un colpo di scena dopo l’altro. Capita in tutte le edizioni: anche in questa ce ne sono stati parecchi, molti amati dal pubblico, altri aspramente criticati.

Alla fine i litigi non mancano, anche perché non è sicuramente facile vivere 24 ore su 24 con estranei. Sempre insieme, spiati dalla mattina alla sera. Insomma, lo stress psicologico è elevato, e la tensione si taglia con il coltello.

Ovviamente, per quanto i gieffini vivano in una sorta di limbo quando decidono di partecipare al reality, la vita esterna procede come sempre e nella famiglia di ognuno di essi capitano cose belle e cose brutte.

In questi anni, abbiamo assistito a parecchi momenti dolorosi, e purtroppo questa volta è toccato a Jessica Morlacchi essere chiamata in confessionale per ricevere quella notizia shock che l’ha annientata. Ecco chi è venuto a mancare.

I lutti che hanno sconvolto i gieffini nel corso degli anni

Nel corso degli anni, sono stati molti i lutti che hanno colto alla sprovvista i gieffini all’interno della Casa. C’è chi ha proseguito, uscendo solo temporaneamente per presenziare al funerale, e chi ha abbandonato la Casa in preda al dolore. Tra i tanti, è impossibile non citare, la morte del papà di Beatrice Luzzi durante la scorsa edizione del Grande Fratello o quella del suocero di Marco Maddaloni.

In molti ricorderanno anche il momento in cui Dayane Mello ha scoperto della morte del fratello. Purtroppo di casi così dolorosi ce ne sono stati parecchi. Quando un membro della famiglia viene a mancare, il terreno da sotto i piedi si sgretola.

Il dolore di Jessica Morlacchi

Come ha rivelato Deianira Marzano, Jessica Morlacchi ha subito un grave lutto che ha stravolto la sua permanenza al Grande Fratello. Infatti, come ha rivelato l’influencer: “È venuto a mancare il suo cagnolino“ ,il dolce Camillo. L’ex voce dei Gazosa, ha appreso la notizia in confessionale, in quanto la sua famiglia ha voluto informarla immediatamente e, una volta uscita, si è lasciata andare in un pianto straziante.

Consolata da tutti i suoi compagni di avventura, i quali hanno messo da parte ogni rivalità per stare vicino alla gieffina in evidente stato di sofferenza, la cantante sta ricevendo molta umanità e comprensione. Jessica ha poi deciso di preparare una torta per dire addio al suo migliore amico, ricevendo sostegno non soltanto dai gieffini, ma anche dai suoi follower, i quali sui social, le hanno inondato la bacheca con messaggi di solidarietà. Per molti potrebbe essere una sciocchezza, ma il dolore che si prova nel perdere il proprio peloso, è pari a quello di quando si perde un familiare, perché alla fine sono questo per noi: membri della nostra famiglia, e quando ci lasciano è un dolore enorme. Per quello ci uniamo al dolore della Morlacchi e auguriamo “Buon Ponte” al piccolo Camillo.