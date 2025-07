Francesca Fagnani con le spalle al muro, il retroscena sullo sgarbo ad Anna Pettinelli: “Una bomba ai piani alti RAI”

In queste ore, tutti stanno parlando di Francesca Fagnani e della mancata messa in onda di Anna Pettinelli. Ma cosa sta succedendo?

Nelle ultime settimane, il nome della giornalista Francesca Fagnani, è finito più e più volte in prima pagina. Questa volta, a far chiacchierare i telespettatori è stata la mancata messa in onda dell’intervista resa a Belve da Anna Pettinelli.

In molti si sono chiesti quale sia stato il reale motivo dietro a questa scelta e, proprio in queste ore, un’indiscrezione ha fatto drizzare le orecchie agli italiani.

Come ben sappiamo, Anna Pettinelli è uno dei volti della televisione del momento e, soprattutto grazie alla sua esperienza ad Amici, la donna è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani. Proprio per questo, diversi mesi fa la Fagnani aveva deciso di invitare la donna a Belve, per sottoporla a una delle sue interviste ‘senza peli sulla lingua‘.

Tuttavia, nonostante tutto l’hype ottenuto con l’annuncio della deejay in qualità di ospite, Belve non ha mai mandato in onda quell’intervista. Come mai?

Perché non è andata in onda l’intervista di Anna Pettinelli

Inutile dire che i telespettatori hanno iniziato a tartassare la Fagnani e gli autori sulla questione, chiedendo lumi sul motivo per cui la Pettinelli è stata messa da parte. La giornalista, esausta dalle continue illazioni, ha risposto così: “Non è successo nulla di che… io ero andata lunghissima… Dovevo necessariamente sacrificarne una, e l’ho fatto con grande dispiacere“. Tuttavia, la giustificazione della donna non ha convinto appieno gli italiani, e Gabriele Parpiglia ha ha provveduto a diffondere una versione alternativa che, se verificata, sarebbe motivo di forte imbarazzo per i vertici della pubblica emittente…

Inutile dire che l’indiscrezione ha fatto impazzire i telespettatori e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

La verità secondo Gabriele Parpiglia

Come riportato da Biccy.it, Gabriele Parpiglia ha riferito di aver sentito una persona presente in quello studio durante l’intervista, la quale gli avrebbe confermato che è stata una delle più belle di quest’ultima stagione. Tuttavia, sembra che a un certo punto la Pettinelli abbia sganciato una vera e propria bomba: la donna avrebbe parlato di una molestia subita da parte di un dirigente Rai circa quarant’anni fa. “Forse questa bomba ha fatto il giro nei piani alti dell’azienda“, ha aggiunto poi il giornalista.

Insomma, il mistero si infittisce sempre di più e, probabilmente, non sapremo mai il reale motivo per cui l’intervista con la mitica Anna Pettinelli non è mai andata in onda…