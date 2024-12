Wanda Nara, il bikini bombastico lascia senza fiato i fan | Il suo ultimo capriccio griffato ha un prezzo da capogiro

In queste ore non si sta parlando d’altro che della foto hot di Wanda Nara. Il suo ultimo capriccio costa quanto uno stipendio.

Wanda Nara è sicuramente una delle influencer più seguite sui social e, attualmente, conta milioni e milioni di followers. In queste ore ad aver attirato l’attenzione di tutti quanti è stato uno scatto pubblicato su Instagram. Oltre alla sua indiscutibile bellezza, qualcuno si è soffermato su un altro dettaglio.

Il suo ultimo capriccio ha un prezzo da capogiro e i fan sono rimasti senza parole. Ecco perché.

Dopo aver festeggiato il giorno del suo compleanno tra l’Argentina e diverse città europee, come Roma, Parigi e Milano, la showgirl ha deciso di godersi un po’ di relax a Buenos Aires. Durante questa sua vacanza di extra lusso, la donna ha mostrato sui social le location e gli outfit sempre impeccabili, che possono arrivare a costare più di uno stipendio medio.

Un bikini in particolar modo ha attirato l’attenzione di tutti quanti, soprattutto per il suo costo da capogiro.

Il bikini di Wanda Nara, una scelta da sogno

Non è un segreto che Wanda Nara sia una grande amante del lusso e delle belle cose. Nelle ultime ore, infatti, l’influencer ha pubblicato sui social una foto che la ritrae in camera d’albergo con un bikini due pezzi che ha fatto impazzire tutti quanti. Il costume è del brand Louis Vuitton e presenta il classico monogram della maison di lusso. Un design in nero con tutti i dettagli in bianco, elegante ma allo stesso tempo sexy al punto giusto e in grado di metterle in risalto il décolleté.

La domanda che immediatamente è sorta ai suoi follower è stata: quanto può costare un capo del genere?

Quanto costa il bikini più chiacchierato del web

Questo bikini è addirittura finito sold out sul sito ufficiale di Louis Vuitton ed ha un prezzo da capogiro: ben 450€. Un costo non certamente accessibile a tutti quanti e che è perfettamente in linea con quelli del brand di lusso. Come se non bastasse, pagando questa cifra si potrà acquistare solamente il top, mentre il pezzo inferiore è praticamente impossibile da trovare online.

Insomma, la scelta di questo bikini per Wanda Nara non è stata sicuramente casuale e, come ben sappiamo, la donna ama il lusso durante ogni momento della sua vita (anche durante i tuffi)!