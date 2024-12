Enrico Mentana, prima di Francesca Fagnani ha avuto due figli da Miss Italia | Ecco chi è la sua splendida ex moglie

Ecco chi era la splendida ex moglie di Enrico Mentana dalla quale ha avuto due figli. Prima di Francesca Fagnani stava con Miss Italia.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono due nomi imponenti nel loro settore, in quanto sono entrambi molto professionali… ma anche molto riservati, per quello che concerne la loro vita privata.

Direttore del TG LA7 e anche giornalista, conduttore e autore televisivo lui, e giornalista, scrittrice e conduttrice lei. Come potete notare, di cose in comune ne hanno molte ed è per questo che tra di loro è scoppiata la scintilla, nonostante si dica che solo gli opposti si attraggono.

Enrico e Francesca, pur essendo molto gelosi della loro privacy, nei rari momenti in cui concedono qualche scatto pubblico, come quello riportato nell’immagine di apertura, sembrano legati da un feeling magnetico.

Eppure, in quanti sanno chi era l’ex moglie di Mentana prima della Fagnani? Proprio dall’ex Miss Italia il noto giornalista ha avuto due figli.

Le parole di Francesca Fagnani su Enrico Mentana

Il nome di Francesca Fagnani è sempre in pole position quando la stagione di Belve è in corso, in quanto succede sempre qualcosa che fa chiacchierare la rete. Adesso il tema principale è sicuramente il caso scoppiato con Teo Mammucari. A prescindere dalla sua sfera lavorativa, la conduttrice è graffiante anche nella sua vita privata. Come ha rivelato lei stessa, con Mentana si sono conosciuti durante un’intervista e solo dopo parecchio: “Ci siamo innamorati come si innamorano tutti. Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo, almeno un anno e mezzo…“.

E ha rivelato inoltre che tra di loro non c’è stato il classico: “colpo di fulmine: alcune persone ti crescono dentro” e infatti i due stanno insieme da oltre 10 anni.

L’ex moglie di Mentana

Il presente sentimentale di Enrico Mentana lo conosciamo tutti, in quanto la sua storia con Francesca Fagnani è cosa ben nota, ma in quanti di voi sanno chi era la sua ex moglie? Da Miss Italia ha avuto due figli, conosciamola meglio. Michela Rocco di Torrepadula è una conduttrice, attrice ed ex modella. È stata infatti eletta Miss Italia nel 1987 e Miss Mondo nel 1988.

Nel 2002 Michela e Enrico si sono sposati, e insieme hanno messo al mondo Giulio e Vittoria. Nonostante il bel legame, i due hanno divorziato nel 2013, con non poche polemiche e frecciatine. Ricordiamo che Mentana, oltre ai suoi due ultimi figli, ha avuto anche Stefano e Alice da due relazioni precedenti. Enrico e Francesca e i figli del giornalista formano quindi una grande famiglia allargata, in quanto la conduttrice di Belve ha rivelato: “Vado molto d’accordo e sto davvero bene con tutti e quattro i figli di Enrico. A Natale si gioca agli incastri perfetti, ma è tutto positivo…”. Sapevate di questo aspetto della vita del direttore?