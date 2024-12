Uomini e Donne, la confessione sul parto è un vero colpo al cuore: “Non lo auguro a nessuno” | Altro che gioie della maternità

In queste ore è divenuta virale la confessione sul parto dell’ex protagonista di Uomini e Donne ed ha emozionato tutti quanti.

Uomini e Donne è il programma dell’amore per eccellenza. Da esso sono uscite decine e decine di coppie, molte delle quali sono ancora salde e unite dopo diversi anni. In queste ore, però, è divenuta virale la confessione sul parto dell’ex protagonista della trasmissione.

La ragazza ha avuto a che fare con una bruttissima complicazione e la maternità le ha portato gioie ma anche seri dolori.

Tra le coppie che hanno fatto impazzire tutti quanti, troviamo sicuramente quella composta da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due stanno ormai insieme da diverso tempo e dal loro amore è nata la bellissima e dolcissima Ginevra. Non tutti avrebbero scommesso in questa loro complicità, ma loro contro ogni aspettativa ci sono riusciti, e nel migliore dei modi.

In queste ore la ragazza si è lasciata andare ad una lunga intervista, dove ha raccontato anche la difficoltà che ha vissuto dopo il parto di sua figlia.

Il duro momento di Natalia Paragoni

Come riportato da Isa e Chia, Natalia Paragoni ha rilasciato una lunga intervista al podcast 1% Donna, dove ha raccontato i momenti difficili dopo il parto della figlia Ginevra. La nascita della bambina le ha portato moltissima felicità, ma anche una serie di emozioni e paure mai provate prima: “Il primo periodo della gravidanza ho avuto degli sfoghi, nausee parecchie. Ho avuto due cambiamenti in un periodo, io ero molto nervosa”. Dopodiché, Natalia ha parlato anche della difficoltà di accettare il proprio corpo che stava cambiando.

Quando poi Ginevra è nata sono cominciati i problemi più grossi, e l’influencer ha raccontato di aver avuto a che fare con la depressione post-partum.

La depressione dopo la nascita di Ginevra

Come moltissime altre donne, Natalia si è trovata ‘sola’ ad affrontare la maternità: “Dopo che è nata Ginevra il mio lavoro era tranquillo, io ero sola. Non stavo bene… non sapevo cosa fare in quel momento”. La solitudine, la stanchezza e il dolore fisico erano insostenibili: “Mi faceva male tutto”, ha ammesso a cuore aperto. La ragazza ha raccontato poi di aver avuto una sorta di rifiuto verso la sua nuova vita da madre e di non essere stata in grado di relazionarsi inizialmente a sua figlia. “Non lo auguro a nessuno. La mia è stata un’esperienza lieve, ma sento delle esperienze che sono state molto molto peggio”, ha infine concluso, evidenziando una delle maggiori problematiche della maternità.

Un racconto sicuramente toccante che ha visto il supporto da parte dei suoi followers, i quali le hanno mandato un caloroso abbraccio virtuale.