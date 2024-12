Vladimir Luxuria, che tonfo: dopo il flop con l’Isola dei Famosi arriva una nuova batosta da Mediaset | Oltre al danno la beffa

Per molti Vladimir Luxuria questa nuova “batosta” da parte di Mediaset non la prenderà per niente bene: che cos’è successo all’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi?

Vladimir Luxuria, un po’ come molti suoi colleghi del mondo dello spettacolo, sta vivendo periodi di alti e bassi in campo lavorativo, in quanto non sempre il pubblico restituisce un feedback positivo alle performances dei Vip.

Lei e il suo staff ce l’hanno messa tutta per costruire uno show degno di nota, ma molto spesso, semplicemente, la sola bravura non basta. Alla fine è il pubblico che decide e, come nella vita di tutti i giorni, non sempre c’è lo gnomo con la pentola piena d’oro ad attenderci alla fine dell’arcobaleno.

In questo caso particolare, Vladimir ha vissuto l’Isola dei Famosi in quasi tutti i ruoli: è stata una concorrente, un’opinionista, un’inviata e anche una conduttrice. Insomma, si può dire che abbia esperienza da vendere per quanto riguarda uno dei reality di punta Mediaset.

Eppure sappiamo benissimo com’è andata la sua esperienza come presentatrice all’Isola, quindi chissà cosa ne penserà di questa novità… Sarà una batosta per lei dopo quel flop, o vedrà questo nuovo scenario con occhi obiettivi?

Vladimir Luxuria all’Isola dei famosi

Vladimir Luxuria è un’artista multitasking, in quanto è una conduttrice, attrice, cantante, scrittrice e molto altro. Nel corso degli anni l’abbiamo vista interpretare svariati ruoli, soprattutto legati all’Isola dei Famosi. Abituati principalmente a vederla come opinionista, ruolo per la quale è sempre stata elogiata, tra l’altro, durante l’ultima edizione del reality ha provato a cimentarsi in un ruolo differente, cioè quello di conduttrice.

Per tutta una serie di motivi, però, questa sua “promozione” non ha sortito gli effetti sperati e, decisamente, l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha chiuso con un mezzo flop, come dimostrato dallo share delle varie puntate. Vladimir ci ha provato, ma purtroppo non è andata come sperato. Che ruolo avrà quindi la nota opinionista da adesso in poi?

Colpo di scena da Mediaset

L’Isola dei Famosi nel corso degli anni ha visto svariati cambiamenti avvenire tra le sue varie edizioni, che sia quella dei conduttori, opinionisti e ovviamente naufraghi. Dopo l’ultima edizione del reality, però, in molti sostenevano sui social che Vladimir Luxuria non avrebbe più lavorato per il famoso programma di Mediaset, eppure i fatti potrebbero smentire tali rumors. Come suggeriscono le indiscrezioni rilasciate da Gabriele Parpiglia e riportate da Novella 2000, l’ex conduttrice potrebbe tornare al suo ruolo di sempre, cioè quello di opinionista.

Quindi, chi ci sarebbe alla conduzione? Secondo i rumors, Diletta Leotta potrebbe condurre l’Isola dei famosi, insieme a Vladimir e Dario Maltese come opinionisti, e con suo marito Loris Klarius come uno tra i naufraghi della prossima edizione. Ovviamente per il momento non c’è nulla di certo, ma se i fatti fossero confermati dall’emittente privata, cosa ne pensereste?