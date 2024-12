Cristina Plevani a muso duro contro il parrucchiere delle star: “Va bene tutto, ma così sfig*ta no!” | Il retroscena esplosivo

Cristina Plevani non la manda di certo a dire a nessuno, neppure al parrucchiere fashion. Il retroscena emerso ha lasciato tutti senza parole.

Se avete seguito il primo Grande Fratello, non potete non ricordarvi di Cristina Plevani, la prima vincitrice di quello che sarebbe stato il reality più seguito di sempre, anche se nelle ultime edizioni lo share inizia a scricchiolare.

Ovviamente i numeri della prima edizione non potranno più essere registrati, per svariati motivi. In primis, per l’assenza di novità, e secondo perché quell’approccio genuino forse non potrà più esserci.

All’epoca, per trovare un momento di intimità il compianto Pietro Taricone aveva costruito una capannetta improvvisata per stare con Cristina, mentre adesso basta scendere in lavanderia, senza neanche nascondersi più di tanto.

Per questo l’edizione della Plevani resterà per sempre nel cuore, dei fan e lo dimostrano i dati registrati durante la finale di allora, che ha annoverato ben 16.019.000 di spettatori sintonizzati, con un 59.97% di share, numeri a oggi impensabili per le recenti edizioni del GF.

I fan quindi sono particolarmente affezionati a quella prima edizione e i concorrenti continuano a seguirli sui social: per questo non stupisce che una delle ultime rivelazioni rilasciate dalla Plevani sul parrucchiere fashion stia facendo il giro del web.

Un retroscena esplosivo che sta facendo discutere

Dobbiamo aprire una breve parentesi che ci costringe ad allontanarci dal fulcro del nostro articolo, ma neanche poi tanto, visto che si parla comunque del Grande Fratello, perché la notizia arrivata da poco sta facendo discutere il popolo del web. Lorenzo Spolverato è stato nuovamente richiamato dagli autori, dai quali ha ricevuto un’altra bacchettata dopo quella di Alfonso Signorini in diretta. Dovrà abbassare i toni: è questo il sunto della “chiacchierata” avvenuta in confessionale.

In molti si chiedono se Lorenzo sarà espulso durante la prossima diretta, soprattutto dopo la frase rilasciata su Helena Prestes: “Fa niente, se lo merita”, riferendosi al suo atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. C’è chi ricorda che Ginevra Lamborghini fu espulsa per una frase molto simile. Per il momento, Spolverato pare stia facendo ammenda: “Mi hanno cappottato totalmente. Adesso sono in una situazione di riflessione, di accettazione, e non attacco più nessuno”, anche se non tutti sono convinti di questo. Cosa deciderà Alfonso?

Mi hanno mandato sms per partecipare al programma del parrucchiere fashion, se voglio partecipare. Hanno chiamato me? Praticamente so di naftalina. Messi male a ospiti? In effetti dovrei andare a gratis, no budget. Va bene tutto ma così sfigata no dai 😂😂😂 — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) November 14, 2024

Le parole di Cristina Plevani

Ma torniamo a parlare dello sfogo social compiuto dall’ex vincitrice del reality più spiato di sempre, ovvero Cristina Plevani. In pratica, l’ex gieffina ha portato a conoscenza i suoi followers di un invito a partecipare alla trasmissione di un parrucchiere fashion,ma senza retribuzione, ecco che cosa ha rivelato: “Mi hanno mandato sms per partecipare al programma del parrucchiere fashion… In effetti dovrei andare a gratis, no budget. Va bene tutto ma così sfig*ta no, dai“.

Come riportano da gossipetv.com, molti sui social hanno ipotizzato che la Plevani parlasse di Federico Fashion Style, c’è da dire però che queste sono solo congetture, in quanto l’ex istruttrice di nuoto non ha mai fatto nome e cognome di chi le abbia mandato l’invito, e soprattutto non ha ancora né confermato né smentito che potesse trattarsi di Lauri, attualmente al centro della bufera dopo il servizio di Striscia la Notizia. Attendiamo quindi conferme e sviluppi in merito.