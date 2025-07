Alfonso Signorini, spunta la soffiata sul cachet milionario | Ecco perché non molla il GF: la cifra allucinante

Ecco a quanto si aggirerebbe il cachet di Alfonso Signorini per condurre il Grande Fratello.

Alfonso Signorini è un nome diventato ormai di casa per i fan del Grande Fratello, visto che la sua conduzione prosegue da diversi anni, ormai. Simpatico, pungente ma sempre professionale, il direttore editoriale del settimanale Chi è riuscito a entrare nel cuore del grande pubblico.

Sicuramente non è stato facile, visto che ha preso le redini dopo l’ex padrona di casa storica, Ilary Blasi, ma in punta di piedi è riuscito a guadagnarsi anche lui il suo posto nel palinsesto. L’abbiamo visto condurre la classica edizione “Vip”, ridimensionata poi in “Nip e Vip”.

La stagione da poco conclusasi, con uno share altalenante, ha comunque tenuto incollato al televisore molti spettatori, i quali fino alla fine hanno tifato per i loro beniamini, arrivando poi, dopo diversi mesi di tensioni tra gli inquilini, alla vittoria di Jessica Morlacchi.

Una recente indiscrezione ha lasciato tutti senza parole, in quanto è stato svelato il cachet milionario guadagnato da Alfonso in questi anni di conduzione al Grande Fratello. Ecco che cos’è emerso.

Il nuovo Grande Fratello

Nonostante il Grande Fratello sia ufficialmente in vacanza già da diverse settimane ormai, i fan sfegatati non vedono l’ora di saperne di più sul loro reality preferito e, in assenza di ulteriori colpi di scena, la prossima edizione dovrebbe essere divisa in due parti differenti.

Come leggiamo da gossipetv.com, da ottobre a dicembre dovrebbe esserci la prima parte dello show, con a capo (in teoria) Simona Ventura, la quale si dovrebbe occupare della parte “Nip”, mentre da gennaio dovrebbe arrivare Alfonso Signorini con la seconda parte del GF relativa ai “Vip”. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, sarebbe stato lo stesso Alfonso a proporre questo scorporamento, per evitare di portare avanti nuovamente sette-otto mesi di show ininterrotto. Mesi di lavoro che, a quanto riferisce un ex collaboratore di Alfonso, gli sarebbero stati profumatamente retribuiti.

Il cachet di Alfonso Signorini

Il famoso giornalista Gabriele Parpiglia in un tweet avrebbe dichiarato: “Sicuramente, credeteci che ha rifiutato 22 mila euro a puntata. Notizie misere, manco fosse in miniera”.

Secondo queste informazioni, se realmente Signorini avesse guadagnato 22mila euro ogni prime time del reality, in questi anni la cifra da lui guadagnata dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni e 434 mila euro. Ovviamente, queste sono solo indiscrezioni, in quanto il diretto interessato non ha ancora smentito né confermato questa affermazione, motivo per cui vi conviene prenderla “con le pinze”.