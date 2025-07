BOOM – Temptation Island, smentite le voci sulla gravidanza di Sonia: “Una manovra pubblicitaria” | Produzione sotto accusa

Altro che pargoletto in arrivo… Le voci sulla gravidanza di Sonia M. di Temptation Island si sarebbero rivelate una vera e propria bufala!

Tra le coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island, troviamo sicuramente Sonia Mattalia e Alessio Loparco. La presunta gravidanza di lei, annunciata da numerose fonti addirittura prima che iniziasse il programma di Filippo Bisciglia, è stata poi la ciliegina sulla torta.

Eppure, proprio in queste ore, un’indiscrezione sul web avrebbe aperto un nuovo scenario sulla loro relazione.

Sonia M. e Alessio sono una delle coppie che quest’anno hanno deciso di partecipare a Temptation Island, uno dei programmi più amati del palinsesto televisivo Mediaset. Dopo soli due giorni all’interno dei rispettivi villaggi, la donna ha voluto chiedere un falò di confronto a seguito di alcune (discutibili) dichiarazioni di lui. Nonostante ciò, Alessio ha comunque deciso di non presentarsi, mostrando più interesse nei confronti della permanenza all’interno della trasmissione che per lo stato emotivo della sua fidanzata.

Inutile dire che il siparietto tra i due avvocati ha divertito moltissimo gli italiani e, come rivelato poi da Filippo, continuerà ad intrattenerci anche nelle prossime puntate.

La presunta gravidanza di Sonia M.

Tuttavia, ancor prima che questa edizione cominciasse, Novella 2000 aveva sganciato una vera e propria bomba: “Sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio, infatti, una delle fidanzate avrebbe scoperto essere incinta“. Poco dopo, anche la regina del gossip Deianira Marzano aveva ricevuto uno scoop simile, che confermava Sonia M. e Alessio come protagonisti di questa storia, mai vista prima all’interno del reality.

Tuttavia, proprio in queste ore, la Marzano ha smentito ogni voce di corridoio circolata negli ultimi mesi, pubblicando lo screen di un messaggio da parte di una follower che ha chiesto l’anonimato.

La manovra pubblicitaria secondo Deianira Marzano

Qualcuno ha infatti scritto alla donna: “Ho visto Sonia M di T.I.. Bellissima e molto elegante, super magra… non credo proprio sia incinta“. A questo punto, la Marzano ha poi aggiunto: “Mi sembra chiaro che sia stata soltanto una manovra pubblicitaria“. In effetti, non appena sui social uscì questa indiscrezione, gli utenti impazzirono dall’entusiasmo, e ammisero di non vedere l’ora che Temptation Island cominciasse.

Non ci resta quindi che scoprire nelle prossime puntate se Sonia M. è veramente in dolce attesa o se, al contrario, si è fatto tanto rumore per nulla. Nel frattempo, noi continuiamo a goderci il divertentissimo viaggio delle coppie di Temptation Island!