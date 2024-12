Ornella Muti senza peli sulla lingua: “Mi offende e mi umilia” | La testimonianza dell’attrice è del tutto inaspettata

La testimonianza di Ornella Muti ha sconvolto tutti i suoi fan. Le parole della donna sono poi cominciate a circolare in rete.

Ornella Muti è sicuramente una delle attrici più conosciute e amate d’Italia. In queste ore, durante una lunga intervista, la donna ha confessato un retroscena della sua vita che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Dietro alla sua carriera e ad una vita apparentemente perfetta, si nasconde però la fragilità del suo cuore. Ecco però le sue parole nel dettaglio.

Tutti quanti amiamo la bravissima e bellissima Ornella Muti. Nonostante tra non molto compirà 70 anni, ancora oggi rimane una delle icone della nostra Nazione. Durante una sua recente intervista per Il Giornale, l’attrice ha confessato una battaglia contro la quale ha spesso avuto momenti di seria difficoltà. Le sue parole hanno poi fatto il giro del web e la donna ha saputo aprire una tematica assai importante oggigiorno.

Ornella Muti, proprio come moltissime altre, ha avuto a che fare con seri pregiudizi per il suo aspetto fisico impeccabile e sempre bellissimo.

La confessione di Ornella Muti

Come riportato da Open.online, Ornella ha ammesso durante la sua intervista di essere stufa di essere considerata unicamente per la sua indiscutibile bellezza. “Ho una sensazione, ma non so se è vera: mi sentivo penalizzata dal mio essere così bella. Forse perché non ero in grado di dare agli altri ciò che volevano da me”, ha confessato l’attrice a cuore aperto. Dopodiché, Ornella ha spiegato di come questa sua difficoltà si sia palesata principalmente con gli uomini: “Si fermavano troppo all’apparenza”.

Una problematica molto attuale, che moltissime donne si ritrovano ad avere ancora oggi. Ornella ha poi parlato del suo attuale rapporto con i social.

Come i social distolgono la realtà secondo l’attrice

Anche se quando Ornella aveva vent’anni ancora non esistevano i social, le cose non sono poi così diverse da allora. Sempre durante la sua intervista, la donna ha continuato a parlare della sua battaglia contro la misoginia, trattando anche la tematica social: “Sentirmi definire da un like mi offende, mi umilia e mi frustra. Siamo proiettati a fare solo cose per piacere agli altri. Fingere di stare nelle scarpe di un’altra persona per piacere agli altri è aberrante… Dobbiamo onorare ciò che siamo”.

Delle parole che hanno sicuramente emozionato una buona fetta di persone, e nella quali molti si sono potuti rispecchiare.