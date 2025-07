Non è la Rai, ad anni dalle molestie un nuovo retroscena da denuncia: “Ho urlato come una pazza!” | Era un fiore in boccio

Non è la Rai, ecco cosa accadeva veramente dietro le quinte. La denuncia sulle molestie ha lasciato senza parole gli italiani.

In queste ore, una delle star di Non è la Rai ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e raccontato di un terribile momento vissuto. La denuncia, ad anni di distanza, ha aperto uno scenario inimmaginabile per i telespettatori e per i fan della donna.

Ma cosa è accaduto? E perché, in quella circostanza, la soubrette rischiò veramente grosso? Te lo spieghiamo noi.

Come ben sappiamo, Non è la Rai è stata una delle trasmissioni più iconiche del Biscione. Da lì sono diventate famose diverse showgirl, tra cui Ambra Angiolini, Miriana Trevisan, Ilaria Galassi, Laura Freddi, Antonella Mosetti e molte altre ancora. Le bellissime ‘lolite’ della Rai hanno segnato un’epoca, e scordarsene è praticamente impossibile.

Tuttavia, dietro ai loro sorrisi e ai loro stacchetti, si nascondeva in realtà un’altra terribile faccia della medaglia, di cui ha parlato proprio una di queste protagoniste.

La confessione di Alessia Merz, una delle ‘lolite’ di Non è la Rai

Durante una sua recente intervista per il Corriere, Alessia Merz ha deciso di ripercorrere alcuni momenti della sua carriera da showgirl e di raccontare al pubblico cosa sta facendo attualmente, a 51 anni. La bellissima ex protagonista di Non è la Rai ha deciso di allontanarsi dai riflettori, e di dedicarsi piuttosto ai due figli Niccolò e Martina (avuti con l’ex calciatore Fabio Bazzani). Della televisione adesso non le importa molto, e preferisce apparire sporadicamente in trasmissioni come La Volta Buona della Balivo. Ha infatti citato il suo due di picche alla proposta di partecipare al Grande Fratello Vip: “Non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane“.

Ad un certo punto, però, Alessia ha ricordato uno spiacevole evento che le accadde quando era ancora giovanissima.

La terribile violenza che è riuscita a scampare

Purtroppo, soprattutto in quegli anni, le showgirl di Non è la Rai erano principalmente note per la loro avvenenza e, proprio per questo, spesso venivano sessualizzate. Quando infatti durante l’intervista è stato chiesto ad Alessia se avesse mai temuto di perdere la bussola, lei ha risposto così: “L’unico episodio che mi ha segnata è stato un provino a Milano, dove ho rischiato di brutto: salita in macchina mi sono ritrovata con il sedile reclinato. Ho urlato come una matta“. Per fortuna, però, il suo agente Fano in seguito l’ha protetta e tutelata da ogni altra eventuale ingerenza.

Insomma, una storia da brividi che ha lasciato senza parole i fan della donna e della trasmissione Non è la Rai.