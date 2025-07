Temptation Island, a volte ritornano: la richiesta della coppia VIP scombina le carte in tavola: “Vorremmo metterci alla prova”

La coppia di VIP vorrebbe mettersi alla prova a Temptation Island e la rete si anima, visto che tornerebbero “a casa”.

Temptation Island come sempre non delude le aspettative, e anche questa edizione sta raccogliendo un boom di ascolti che rinvigorisce gli umori ai piani alti di Mediaset, visto che quest’anno con i reality non ha avuto sempre il record di ascolti che sperava.

Il reality dei sentimenti funziona, in quanto ogni cosa è al posto giusto, compreso chi ci sta dietro, cioè Maria De Filippi, che come sempre è una sorta di re Mida: quello che tocca diventa oro. Del resto, ci sarà un motivo se la chiamano Queen Mary, no?

Inoltre, lo show ha un conduttore ad hoc, Filippo Bisciglia, il quale riesce a giostrarsi in ogni situazione, senza mai fare brutta figura. La trama di fondo è la medesima, eppure in ogni edizione c’è qualcosa che la rende sempre diversa dalle altre stagioni, e mai noiosa.

Chissà quindi se Maria accetterà la richiesta della coppia VIP, che vorrebbe tornare “a casa” come il biblico “figliol prodigo” e mettere alla prova la solidità della relazione…

Le parole di Nathalie Caldonazzo accendono ancora di più la curiosità

Temptation Island ha ottenuto di nuovo un boom di consensi, anche con una location diversa. Mancano poche puntate alla fine, e forse le settimane si accorceranno anche, visto che la prossima settimana dovrebbero esserci ben due episodi, come riportano dal Leggo.

L’attenzione è incentrata su quello che succederà ad Alessio Loparco e Sonia Mattalia, dopo che entrambi hanno rifiutato – anche se in occasioni diverse – il falò di confronto. Quando Alessio ha chiesto a Filippo Bisciglia cosa succederà adesso, lui gli ha risposto che dovrà aspettare in albergo. A tal proposito è intervenuta Nathalie Caldonazzo, la quale ha anticipato ai fan quello attende il concorrente fino alla fine della registrazione: “Caro Alessio, tu non lo sai: quando ti chiudono dentro quella stanza tu devi starci finché non finisce tutta Temptation Island… Lì i giorni non passano mai, perché tu sei rinchiuso là dentro e non ti fanno mai vedere nessuno… Non hai telefonino, televisore… puoi rischiare di impazzire…”. Come se non bastasse già questo a far restare con il fiato sospeso, adesso ci si mette anche quest’altra notizia che riguarda una coppia VIP, composta da due volti ben noti nel reality dei sentimenti.

La coppia VIP che vorrebbe partecipare a Temptation Island

Non sappiamo come finirà questa edizione di Temptation Island e neanche se il prossimo inverno, con un colpo di scena inaspettato, ci sarà una nuova versione “invernale” come l’anno scorso. E non sappiamo neppure se la coppia di VIP che ha richiesto di poter partecipare al reality dei sentimenti sarà (o meno) presa in considerazione da Maria De Filippi.

Parliamo di Francesco Chiofalo e Manuela Carriero che, come riportano da gossipetv.com, avrebbero espresso questo desiderio: “Ci piacerebbe tornare a Temptation Island per metterci alla prova“. Per chi non lo ricordasse, entrambi avevano già partecipato in anni diversi, e non finì proprio come si sarebbero immaginati. La domanda sorge spontanea, quindi: qualora Maria li includesse nei casting, potrebbe finire diversamente per loro, questa volta?