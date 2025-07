Alessia Marcuzzi e Laura Pausini, dopo la lite il gelo assoluto: “L’ha bloccata su WhatsApp” | Amicizia ormai agli sgoccioli

È un periodo abbastanza tormentato per Alessia Marcuzzi e Laura Pausini, i cui nomi sono al centro di un chiacchiericcio mediatico senza precedenti. Ecco che cosa sta succedendo.

Alessia Marcuzzi e Laura Pausini sono due personaggi del mondo dello spettacolo che stanno facendo parecchio discutere in questi giorni, più che altro per le voci su di una presunta lite e sulla possibile fine di una solida amicizia.

Ma facciamo un passo indietro. Alessia e Laura, pur operando in settori diversi, fanno parte comunque dello showbiz, e sappiamo benissimo quanto sia difficile trovare amicizie durature nell’ambiente, in quanto i litigi e la competizione sono all’ordine del giorno.

E ogni presunta bagarre tra VIP, qualunque essa sia, genera scalpore e attenzione mediatica. L’abbiamo visto dopo la rottura tra Katy e Orlando: il loro amore da favola ha fatto sperare i più romantici, e molti si sono commossi insieme a lei sul palco, qualche giorno fa. Come vedete, se si fosse lasciata una coppia “normale” sarebbe rimasto tutto confinato entro i profili social di qualche amico, ma con i personaggi famosi tutto è amplificato.

L’amicizia tra la Marcuzzi e la Pausini sta generando lo stesso stato d’animo, in quanto i fan adoravano vederle così affiatate, ma cosa sta succedendo tra le due? Realmente si sono bloccate su WhatsApp? L’amicizia tra di loro è finita? Facciamo chiarezza.

L’amicizia tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini

L’amicizia tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini è iniziata più di 20 anni fa, visto che si conoscono dai primi anni del Duemila, e da quel momento sono sempre state presenti l’una per l’altra. Qualche tempo fa la stessa “Pinella”, da Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera aveva dichiarato: “Laura è una mia grande amica da tantissimo tempo, abbiamo vissuto tante cose belle”.

Poi, però, qualcosa sembrerebbe essere successo tra le due, visto che, come hanno fatto notare i fan a Deianira Marzano: “Alessia non c’era alla festa di compleanno di Laura. E ieri Laura ha cantato con Robbie Williams alla cerimonia di chiusura del Mondiale per Club, e non le ha dedicato neanche mezza storia… Per Sinner, invece, di storie ne ha fatte diverse. È da un bel po’ che c’è questo silenzio“. Ma cosa sarà successo? Si parla di un ipotetico litigio.

Fan preoccupati per Alessia e Laura

Oltre a tutti questi indizi, un altro riportato sempre da Deianira Marzano farebbe presupporre il peggio per i fan di Alessia Marcuzzi e Laura Pausini, in quanto tra le due l’amicizia potrebbe essere giunta alla fine, come riporta questa storia social: “Gelo tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini? Io e Amedeo Venza abbiamo saputo da fonti vicine alle due che, durante una cena tra amici, Alessia avrebbe detto ridendo: ‘Comunque Laura non c’è batte Marco se n’è andato via tutta la vita!’. Laura avrebbe sorriso, ma il giorno dopo l’ha bloccata su WhatsApp“.

Ovviamente, ci teniamo a precisare che nessuna delle dirette interessate ha smentito o confermato nulla, quindi non è chiaro se realmente tra le due ci possano essere problemi o meno. Speriamo che, a prescindere da tutto, dopo un’amicizia così duratura Alessia e Laura possano ritrovarsi.