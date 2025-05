Veronica Gentili trombata dall’ex volto del Grande Fratello | Sgambetto social a un passo dalla prima diretta dell’Isola

Altro che buon inizio! Veronica Gentili è stata attaccata proprio prima del suo esordio all’Isola dei Famosi come conduttrice.

Tra non molto inizierà nuovamente l’Isola dei Famosi, uno dei reality più amati e seguiti di Mediaset. Dopo essere stato annunciato il cast di questa nuova edizione, però, qualcuno ha avuto da ridire sulla conduzione di Veronica Gentili. E non un personaggio qualsiasi.

L’ex volto del Grande Fratello non ha infatti utilizzato mezzi termini per comunicare la sua opinione e il video è divenuto subito virale sui social.

Veronica Gentili è una bravissima giornalista della nostra Nazione che, dopo la sua esperienza con Le Iene, agguanterà l’ambitissimo timone dell’Isola dei Famosi. Al suo fianco vedremo poi Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Petrelli come inviato dall’Honduras. Si prospetta quindi un’edizione interessante, con il ritorno della Ventura, ma questa volta sotto una veste differente e inaspettata.

Anche i futuri concorrenti hanno subito fatto drizzare le orecchie agli italiani, e i telespettatori non stanno aspettando altro che l’inizio del reality.

L’ex gieffino e le critiche a Veronica Gentili

Eppure, a non aver apprezzato al 100% le decisioni degli autori dell’Isola dei Famosi è stato proprio Biagio D’Anelli, esperto di gossip ed ex concorrente del Grande Fratello. Secondo l’uomo, infatti, non sarebbe stata una scelta intelligente quella di assegnare il ruolo di conduttrice a Veronica Gentili e relegare la storica Simona Ventura alla mansione di opinionista. “Le parti dovevano essere invertite. Lei come opinionista e Super Simo conduttrice. Me lo spiegate? Pensate anche voi quello che sto dicendo io?”, ha chiesto D’Anelli ai propri followers sui social.

I commenti degli utenti si sono poi divisi in due parti: da un lato chi dava ragione all’ex gieffino e dall’altro chi ha provato a difendere la Gentili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio D’anelli (@biagiodanelli)

Le opinioni del pubblico su questa decisione

Qualcuno ha commentato così il video di Biagio: “Infatti era meglio Simona come conduttrice, io Veronica non ce la vedo per niente”, oppure: “L’isola senza Simona Ventura non è mai stata più bella come la presentava lei”.

Nonostante ciò, sono stati moltissimi gli utenti che hanno deciso di dare fiducia alla nuova conduttrice: “A me piace Veronica Gentili, sicuramente se la caverà”. Insomma, non ci resta che scoprire come se la gestirà la giornalista e se, grazie al suo talento, riuscirà ad eclissare persino Simona Ventura.