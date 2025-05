Caterina Balivo, arrivano le scuse in diretta: “È stata una caduta di stile” | Si è cosparsa il capo di cenere

Ecco chi ha presentato le scuse in diretta da Caterina Balivo, dopo gli attacchi massicci ricevuti sui social.

Caterina Balivo è una conduttrice molto amata dai suoi fan, e con il suo show La Volta Buona occupa quotidianamente il palinsesto pomeridiano della Rai. .

La conduttrice ed ex modella è molto seguita anche sui social, dove esibisce spesso i suoi look e la sua bellezza mozzafiato. L’abbiamo visto anche di recente, con la sua scelta di cambiare colore di capelli.

Dopo tanti anni di castano, Caterina ha abbracciato il colore must-have di questa primavera 2025, cioè il rosso ciliegia, che sfoggia anche nella pubblicità della Garnier, di cui è l’attuale nuovo volto.

In queste ore, però, non si sa parlando della vita e delle virate stilistiche della Balivo, bensì della sua ospite, che in diretta ha chiesto scusa, dopo quei massicci attacchi ricevuti sui social. Ecco di chi stiamo parlando.

La vicenda che ha generato scalpore

Prima di rivelarvi il motivo per cui la nota attrice, showgirl, ballerina ed ex modella ha chiesto scusa pubblicamente dopo la gogna mediatica alla quale è stata sottoposta sui social, dobbiamo fare un passo indietro e capire qual è stata l’azione che ha scatenato tutto questo.

Il noto personaggio ha presenziato ai funerali di Papa Francesco e, postando uno scatto della salma del pontefice nella bara, ha aggiunto la seguente caption: “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”. Questo post ha generato numerose critiche, con molti utenti che hanno manifestato il loro dissenso sui social. Per citare alcuni dei commenti rilasciati: “Capisco le testate giornalistiche, ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla, è davvero di una bassezza unica“, e ancora: “Non capisco il bisogno di fotografare un defunto”.

Le scuse in diretta da Caterina Balivo

Dopo aver chiesto scusa sui social, il volto noto ha fatto “mea culpa” anche in diretta da Caterina Balivo. A fare ammenda è stata Nathaly Caldonazzo, la quale ha dichiarato: “Io torno a casa, sono mamma, ho fatto una caduta di stile, ma poi tornare a casa e… Vi chiedo la cortesia, dosate questo odio. Mi ha fatto male tutto…“, riferendosi alla recente shitstorm che l’ha colpita.

Ha poi rivelato il motivo per cui avrebbe deciso di pubblicare lo scatto: “L’ho fatto perché era una cosa che si era già vista più volte, non mi sembrava una cosa segreta e quindi era solo il voler condividere questa immagine con i miei amici… Però da lì a passare come una che non ha moralità, che si è fatta il selfie con il papa, io direi anche basta…”.