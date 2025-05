Badilata in piena faccia al neopapà Fabrizio Corona, falciato dall’ex dopo la nascita del secondo figlio: “Sei spazzatura”

Dopo aver smascherato gran parte dei vip italiani, questa volta la batosta è arrivata a Fabrizio Corona. Le accuse sono molto pesanti…

Fabrizio Corona o si ama o si odia, e questo ormai si sa! Eppure, c’è una persona che proprio non riuscirebbe a digerire la sua nuova vita, e le dichiarazioni di questi giorni potrebbero esserne l’ennesima riprova.

A pochi mesi dalla nascita del suo secondo figlio, qualcuno avrebbe avuto da ridire sulla sua genitorialità.

Negli ultimi mesi, il nome di Fabrizio Corona è finito più e più volte in prima pagina. La motivazione? Le sue dichiarazioni da urlo all’interno del suo canale YouTube Falsissimo, in cui nessun Vip viene graziato dal paparazzo. Dopo aver parlato dell’ex coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez, l’uomo ha anche voluto smascherare Sabrina Ferilli e Ilary Blasi. Insomma, di una cosa siamo certi: Fabrizio conta centinaia e centinaia di nemici!

E uno di questi avrebbe deciso di commentare così la nascita di suo figlio Thiago, avuto con la nuova compagna Sara Barbieri.

Le pesanti accuse di Nina Moric

Ebbene sì, a rilasciare queste pesanti accuse è stata proprio Nina Moric, fiamma storica di Fabrizio Corona. Agli inizi degli anni duemila, il loro amore finì su tutte le prime pagine dei giornali di gossip; durante la loro relazione, la modella rimase anche incinta di Carlos, ovvero il primogenito del paparazzo. Purtroppo le cose non finirono nel migliore dei modi per la coppia e, ancora oggi, tra i due sembra non scorrere buon sangue, nonostante le recenti dichiarazioni benevole dell’ex modella a favore di Sara Barbieri. A detta della Moric, Fabrizio non si sarebbe dimostrato un bravo padre con il suo primogenito e sarebbe stato assente con il figlio.

Come riportato infatti da Gossipetv.com, la modella ha pubblicato in queste ore sul suo profilo Instagram questa frase: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”. Ogni riferimento è puramente casuale?

I rapporti di Fabrizio col figlio Carlos

Nonostante la donna non abbia specificato nomi e cognomi, gli utenti hanno immediatamente immaginato che si stesse riferendo presumibilmente a Fabrizio. Eppure, tra l’uomo e suo figlio Carlos il rapporto sembra essere stabile, e lo stesso ragazzo aveva ammesso durante una sua recente intervista di volergli bene. Come se non bastasse, poche settimane fa Corona aveva pubblicato sui social uno scatto di Carlos e Thiago assieme. Dove sta quindi la verità? Il paparazzo si è sempre mostrato come un padre apprensivo e presente (nonostante gli anni di galera) nella vita del figlio…

Conoscendo però Fabrizio, questa frecciatina di Nina Moric potrebbe averlo punto sul vivo e, proprio per questo, la showgirl potrebbe diventare la protagonista della prossima puntata di Falsissimo!