Veronica Gentili spiffera gli altarini della sua love story, ogni sera tra i due è una nuova guerra: “Sempre lo stesso motivo”

Veronica Gentili racconta gli altarini della sua love story, ecco svelato il motivo per cui discutono sempre.

È uno dei nomi maggiormente nominati in questi ultimi anni quello di Veronica Gentili, la cui bravura nella conduzione l’ha portata a essere una presenza importante nel programma Le Iene. Simpatica, bella e sempre molto professionale, la giornalista, conduttrice e attrice ha dimostrato di brillare in ogni mansione finora assegnatagli.

Veronica non viene seguita soltanto sul piccolo schermo, ma anche sui social, dove sfoggia spesso i suoi look sempre perfettamente coordinati e appropriati a ogni situazione, e che diventano uno spunto per molti followers.

A breve prenderà parte a una nuova avventura che le farà aggiungere una nuova esperienza nel suo curriculum, poiché sarà la prossima conduttrice dell’Isola dei famosi, insieme a Simona Ventura in veste di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras.

Oltre al lato lavorativo però, i fan sono molto curiosi anche della sfera privata della Gentili, essendo lei sempre molto riservata. Per questo i fan hanno apprezzato il fatto che la conduttrice abbia rivelato alcuni altarini in merito alla sua love story, spiegando anche il motivo per cui lei e il suo compagno discutono sempre.

Veronica Gentili e l’Isola dei famosi

Pare che l’inizio del reality sia fissato per mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Sono molteplici i rumors in merito alla lista ufficiale dei naufraghi, i cui nomi sono ancora top secret, anche se in rete circolano diverse voci in merito. Secondo le ultime voci di corridoio, potrebbero partire per Honduras Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano, Teresanna Pugliese e Cristina Plevani.

Non sappiamo ancora nulla in merito ai nomi ufficiali, ma sembra che tra i futuri naufraghi siano iniziate già le prime tensioni. A riportarlo è stata Deianira Marzano, la quale ha rivelato: “Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola: ‘Mi hai rubato l’inquadratura!“. Non si sa ancora di preciso se questa notizia sia vera o meno, e soprattutto chi fossero i due personaggi coinvolti, ma da quello che è trapelato pare che i due si siano accusati reciprocamente di monopolizzare lo shooting che stavano realizzando.

Le parole di Veronica sul suo compagno

In attesa di vedere Veronica Gentili alle prese con i naufraghi in Honduras, i fan si divertono a scoprire nuove pillole di gossip in merito alla sua love story. Fidanzata da anni con lo sceneggiatore Massimo Galimberti, i due si completano a vicenda. Quello che non sa fare lei, lo sa fare lui, come cucinare e fare la spesa, e lo ha dichiarato lei stessa a TV, Sorrisi e Canzoni.

Veronica ha inoltre rivelato il motivo per cui i due battibeccano regolarmente: “Certo, ogni tanto un litigio ci scappa… ma a scatenarlo è sempre lo stesso motivo: il monopolio della tv…“, così avrebbero trovato un punto di incontro. Fino alle 22 lei guarda i programmi di intrattenimento e i talk-show dei suoi colleghi, e dopo quell’ora decide lui quale film o serie tv guardare. Alla fine l’amore è fatto di compromessi, anche se l’argomento della discussione è, banalmente, la televisione.