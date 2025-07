Anna Tatangelo, si infittisce il mistero sul pancione: “La gravidanza c’è scappata” | Altro che coppia felice: sono già agli sgoccioli

Anna Tatangelo e la gravidanza più chiacchierata del momento. L’indiscrezione ha fatto tremare i muri: in queste ore non si parla d’altro.

Come ben sappiamo, la mitica Anna Tatangelo è in dolce attesa, e l’annuncio ha emozionato tutti gli italiani. Eppure, proprio in queste ore, voci di corridoio parlerebbero già di una presunta crisi, ancora prima che la bambina sia nata.

Inutile dire che le parole dell’esperta di gossip sono immediatamente divenute virali, e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro. Ma ecco cosa starebbe accadendo in casa Tatangelo.

Anna Tatangelo, dopo la sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, si è nuovamente fidanzata con Giacomo Buttaroni, figlio di un noto allenatore di calcio. La donna, già madre di Andrea (di quindici anni), ha annunciato nelle scorse settimane di essere nuovamente incinta: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona“, ha scritto nella caption del suo post su Instagram.

Tuttavia, proprio in queste ore, alcune voci di corridoio avrebbero ventilato la possibilità di una presunta crisi di coppia.

Le rivelazioni scoppiettanti di Deianira Marzano

Ospite dell’emittente radiofonica Radio Radio, la regina dei gossip Deianira Marzano ha rilasciato qualche indiscrezione davvero succulenta. Una di queste riguarda Giulia De Lellis e il suo fidanzato Tony Effe, e li vedrebbe in una profonda crisi ancor prima che la figlia Priscilla sia nata (questo spiegherebbe il motivo per cui non si vedono quasi mai assieme).

Nonostante ciò, la vera chicca è stata quella su Anna Tatangelo, e su come starebbe affrontando veramente la sua gravidanza.. Inutile dire che gli ascoltatori sono rimasti senza parole.

L’indiscrezione su Anna Tatangelo e il fidanzato Giacomo Buttaroni

La Marzano, senza troppi peli sulla lingua, ha spiegato: “Allora, sparo la bomba: le cose con questo qua, l’atleta… a me hanno detto che la loro relazione non va ma che lei è comunque contenta di questa gravidanza“. Secondo la regina del gossip, probabilmente la love story tra i due non durerà ancora molto, e il post della Tatangelo – in cui parla di libertà – potrebbe addirittura sottintendere una rottura già avvenuta. Dopodiché, la donna ha spiegato: “Probabilmente, c’è scappata questa gravidanza, ma le cose non è che siano proprio idilliache tra loro due“. Insomma, secondo la Marzano tra Anna e Giacomo Buttaroni non ci sarebbe trippa per gatti e, ben presto, potrebbero annunciare la loro rottura.

Non ci resta quindi che vedere se le indiscrezioni della donna siano vere o meno e se, tra non molto, la Tatangelo tornerà davvero single e libera.