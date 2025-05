Grande Fratello, dopo il litigio tra primedonne spunta la chat allucinante: “Comprati una bilancia” | Tormentata per il suo peso

Caos per l’ex gieffina del Grande Fratello dopo quelle dichiarazioni lette sui social che hanno lasciato i fan senza parole. Ecco che cos’è successo.

Il Grande Fratello è uno di quei reality di cui i fan fedeli non possono più farne a meno, in quanto, anno dopo anno, edizione dopo edizione, sono molteplici i siparietti che restano nei ricordi del pubblico.

Molti nomi sono ricordati per eventi particolari che hanno portato lo share alle stelle, visto che anche dopo la fine del reality ancora se ne parla. Possiamo farvi moltissimi esempi in merito, ma uno attuale riguarda sicuramente la fine degli ex Shailenzo (almeno per ora).

Attualmente, a finire sotto i riflettori è stata un’ex gieffina, la cui partecipazione allo storico programma Mediaset viene ricordata ancora oggi. Il motivo per cui il suo nome è stato tirato in causa, però, non c’entra con il reality.

Si parla infatti di un litigio e quelle dichiarazioni lette sui social che hanno lasciato tutti senza parole. Si è parlato anche di una bilancia e del peso segnato da essa. Cosa sarà successo?

L’inizio di questa storia e la posizione dell’ex gieffina

Dobbiamo fare un passo indietro per capire questa storia, visto che ogni persona coinvolta nei fatti ha rilasciato una sua personale dichiarazione. Dopo i primi rumors era stata Caterina Balivo nel suo programma La Volta Buona a chiedere conferme alla diretta interessata, la quale aveva risposto: “Si tratta di amicizia, un’amica vera non si comporta così“, come possiamo leggere su Novella 2000.

E aveva inoltre aggiunto: “Noi siamo molto amiche, non è vero che io e lei non parliamo. Semplicemente io do un grande valore alla parola ‘amicizia’ e all’amicizia in sé e per sé. Se un’amicizia si deve chiudere solo perché ho scelto di collaborare con una persona che magari non va a genio alle mie amiche, allora…”. Ma di chi si tratta?

Le parole emerse attraverso quelle dichiarazioni social

Come riportato da Novella 2000, la questione che ha messo sotto i riflettori l’ex gieffina che ha partecipato nel 2020 al Grande Fratello e quelle dichiarazioni lette in merito a una bilancia non si sono arrestate. Le protagoniste della vicenda sono Angela Melillo, Matilde Brandi e la sua ex assistente Daniela.

Dopo le dichiarazioni trapelate a La Volta Buona da Caterina Balivo, la Brandi ha voluto parlare in maniera più diretta, con un lungo post social nel quale ha parlato di come avrebbe conosciuto la sua ex assistente Daniela e di cosa sarebbe successo tra loro, rivelando anche che la Melillo non avrebbe preso le sue parti, come fatto invece dalle altre sue amiche. Dopo questo post social, la replica dell’ex assistente, la quale avrebbe conosciuto la Brandi subito dopo la sua partecipazione al reality. Tra le varie rivelazioni di Daniela, che ha spiegato come la Brandi l’avrebbe bistrattata ai tempi della loro collaborazione, la donna ha poi dichiarato: “Purtroppo nel corso di questi tre anni ho avuto modo di conoscere meglio questa persona subendo attacchi sul mio fisico… altrimenti cito: ‘Comprati la bilancia e mandami il peso ogni mattina, se non dimagrisci torni a Brescia‘...”. Come finirà questa storia?