Autogoal Barbara D’Urso, prima del gran ritorno in RAI sgancia la bordata sul canone: “Orribile” | Ora rischia grosso

A pochi mesi dal suo esordio in Rai, Barbara D’Urso ha deciso di lanciare arco e frecce all’emittente statale. Ma che c’entra il canone?

Dopo l’allontanamento da Mediaset, risalente a due anni fa, Barbara D’Urso non ha più peli sulla lingua e, quando si tratta di difendersi, lo fa con i denti e con le unghie. Proprio in queste ore, la donna ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di sbottonarsi persino sulla nuova proposta in Rai.

Tuttavia, il commento inaspettato sul canone è finito viralissimo sui social, e potrebbe costarle grosso. Ma ecco nel dettaglio le sue parole.

Da diverso tempo a questa parte, Barbara D’Urso è stata ‘cacciata’ via dai vertici Mediaset dalla sua storica trasmissione Pomeriggio 5. Inutile dire che la cosa deluse (e non poco) la conduttrice, la quale sottolineò inoltre il fatto di non aver potuto neanche salutare i telespettatori. Da quel momento in poi, Barbara ha faticato a trovare un suo spazio nel palinsesto, ed è come sparita.

A due anni di distanza dall’accaduto, la conduttrice napoletana è tornata a parlare dell’argomento con estrema sincerità.

Le parole di Barbara D’Urso sulla scelta di Mediaset

Qualche settimana fa, la D’Urso ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera, dove ha parlato dei due anni di stop dalla televisione: “Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto“. La donna ha quindi sottolineato di aver sentito l’esigenza di un periodo di pausa, ma di essere comunque pronta ad un ritorno sul piccolo schermo.

Ad un certo punto della sua intervista, le è stato chiesto se secondo lei ci sia un veto da parte della Mediaset per ostacolare la sua potenziale collaborazione con la Rai. La sua risposta ha sorpreso tutti quanti.

La conduttrice e il commento sul Canone Rai

Senza troppi giri di parole, Barbara ha risposto: “Se è vero che in Rai c’è un veto di Forza Italia e Fratelli d’Italia per non scontentare i piani altissimi Mediaset? Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il Canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile“. In effetti, questa volta la D’Urso non ha per nulla torto, e i fan della donna le hanno mandato tutto il loro sostegno.

Tuttavia, questa bordata senza peli sulla lingua potrebbe costare cara alla conduttrice… Staremo a vedere! Noi, nel frattempo, ci auguriamo solamente di vederla al più presto in TV.