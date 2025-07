Uomini e Donne, dalla scelta alla segnalazione sconvolgente: vacanze da separati per la coppia più chiacchierata del dating

Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, i fan sono rimasti già sconvolti per quelle vacanze da separati. Cosa starà succedendo in una delle coppie più chiacchierate del dating?

Uomini e Donne è uno degli storici programmi Mediaset che riesce a mantenere acceso l’interesse del grande pubblico, nonostante la sua longevità. Le dinamiche che si vengono a creare tra i vari protagonisti appassionano i fan, i quali amano vedere Maria De Filippi in versione Cupido.

Naturalmente, le coppie che si scelgono nel dating sono consapevoli del fatto che non ci sono certezze, quando si allontanano dalle telecamere. C’è chi infatti è ancora sposato ad oggi, con o senza figli, chi si è lasciato, e chi dopo un po’ di convivenza ha capito di non essere compatibile con il partner.

Adesso che questa edizione si è da poco conclusa, ovviamente i fan stanno cercando nuove informazioni sulla prossima stagione, visto che Queen Mary è già al lavoro per rendere epico il ritorno del suo show dopo le vacanze estive.

Ma Uomini e Donne attualmente non si trova al centro dell’attenzione mediatica soltanto per la prossima stagione, ma anche per quelle voci che girano attorno alla coppia più chiacchierata dal dating…

Il confronto tra due coppie molto chiacchierate

In attesa di scoprire chi si siederà sul trono di Uomini e Donne, in queste ore il grande pubblico sta parlando di due tra le ultime coppie che si sono formate grazie al dating di Maria De Filippi, mettendole a confronto.

Come possiamo leggere da gossipetv.com, Martina e Ciro dopo essere usciti dal dating di Maria De Filippi non hanno perso tempo, e non solo sono andati subito a convivere, ma stanno documentando l’evolversi della loro storia sui social, per la gioia dei loro fan, dando l’idea che ogni giorno che passa il loro legame diventi sempre più forte. A differenza loro, invece, c’è un’altra coppia che sta generando polemiche in rete, in quanto per molti la loro scelta sarebbe stata addirittura costruita a tavolino, affermazione ovviamente mai confermata dai diretti interessati. Parliamo di Gianmarco e Cristina, la cui svolta clamorosa ha lasciato tutti senza parole.

Caos nella coppia di Uomini e Donne

Come possiamo leggere da gossipetv.com, una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne potrebbe essere già in crisi, e le vacanze separate lo confermerebbero. Parliamo di Gianmarco e Cristina: l’ex tronista è a Marbella, e lei invece sarebbe rimasta a casa, senza mai menzionare il compagno sui social.

Secondo recenti rumors, come possiamo leggere da comingsoon.it, Alessandro Rosica avrebbe lanciato questo scoop: “Lui ha flirtato con un’altra, le foto e le prove mi sono arrivate dai suoi amici, gli stessi che ora fanno quelli indignati”. Deianira Marzano ha rincarato la dose: “Lei sta fuori di testa, non gli risponde al telefono e ignora i messaggi. Sta credendo a tutto quello che legge online, è nera. Ha chiuso ogni tipo di contatto con lui, che non sa più cosa fare perché non riesce a farle cambiare idea”. Chissà cosa starà succedendo realmente nella vita di Cristina Ferrara e Gianmarco Steri… Attendiamo loro conferme in merito.