Fantozzi, la storica moglie Pina vomita tutta la verità: “Aggressivo e arrogante” | Nuove ombre sulla saga più seguita in TV

Pina, la storica moglie di Fantozzi, ha raccontato un retroscena inaspettato sull’attore. Non era tutto oro quel che luccicava…

I fan della famosa saga di Fantozzi si ricorderanno alla perfezione del personaggio di Pina, interpretato però da due diverse attrici. Dopo soli due film, infatti la prima interprete ha deciso di mollare il suo ruolo, ma come mai? A confessare la motivazione è stata proprio lei che, durante una sua recente intervista, ha voluto raccontare tutta la verità.

Inutile dire che le sue parole hanno gettato nuove ombre sulla saga più seguita della televisione italiana!

Liù Bosisio è stata la prima moglie dell’iconico ragionier Fantozzi all’interno della storica saga italiana. Era il lontano 1975 e la donna accettò di interpretare questo ruolo, che le fece da trampolino per la sua carriera come attrice di teatro. Oggi Liù ha 89 anni e nella vita fa la scrittrice, ma durante una sua recente intervista per La Stampa la donna ha voluto ricordare quel momento della sua vita.

A detta della donna, Fantozzi non era nient’altro che uno ‘str*nzo’, e le sue parole hanno lasciato a bocca aperta i fan della saga.

Le parole di Liù Bosisio sui film

Pina e Ugo Fantozzi rappresentavano sicuramente una delle coppie più atipiche della TV. Eppure, grazie alle loro avventure, erano riusciti ad entrare sin da subito nel cuore degli italiani. Durante la sua intervista, Liù ha spiegato però il suo punto di vista: “Fantozzi non fa ridere. Posso ridere quando urla nella foresta dopo che prende la martellata sulla mano, ma in realtà è un personaggio tragico”. A detta della donna, si tratta infatti di una rappresentazione di famiglia media molto attuale che, nonostante siano cambiate le modalità, è ancora fortemente diffusa nella nostra nazione. “Quello di allora era un perdente e un timido. Quello di oggi usa il coltello. Se lo urti è aggressivo e arrogante”. Oggi come allora, insomma, Ugo Fantozzi rappresenta l’estremizzazione del tipico italiano della bassa borghesia, insicuro e desideroso di rivincita sociale, ma le dinamiche che allora facevano ridere il pubblico ora si sono intrise di pericolosa aggressività.

Dopodiché, Liù ha raccontato di un aneddoto che accadde proprio durante le riprese dei film a fianco di Paolo Villaggio.

Quando Villaggio le fece una ramanzina

Durante le riprese di uno dei film, ad un certo punto Villaggio rimproverò scherzosamente la collega: “Come stai recitando la tua Pina fai apparire Ugo come uno str*nzo”. La risposta di Liù fu poi altrettanto clamorosa: “Perché l’uomo medio italiano non è forse uno str*nzo?”. Morale della favola? Paolo Villaggio sorrise divertito e non riuscì a darle torto! Purtroppo però, la Bosisio decise comunque di abbandonare la saga per non rimanere associata in perpetuo a questo suo personaggio.

Ma nonostante ciò (e anche se sono passati moltissimi anni), ci sarà per sempre un filo trasparente che unirà Liù Bosisio alla sua Pina!