Antonella Clerici vomita la verità sulla rissa in TV con la celebre rivale: “Tremavano i muri” | La lotta per la supremazia su Rai 1

Ecco la verità di Antonella Clerici in merito a quel litigio, avvenuto con la celebre rivale di mamma Rai.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite di mamma Rai, in quanto riesce ad affascinare il suo grande pubblico con la sua simpatia, professionalità e bellezza da decenni.

Fa furore in ogni programma cui prende parte, da È sempre mezzogiorno a The Voice, arrivando fino alla prima conduzione femminile del Festival di Sanremo, in cui portò una luce completamente nuova sul palco dell’Ariston.

La Clerici è amatissima dai followers, che seguono ogni suo aspetto di vita, da quella lavorativa a quella familiare, anche perché Antonellina fa entrare tutti nel suo mondo e nella sua casa fatata ad Arquata Scrivia.

Adesso, dopo tanti anni di carriera, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto sugli alti e bassi della sua vita. Per questo motivo, a molti fan è tornato in mente anche quel litigio avvenuto con un’altra grande conduttrice di mamma Rai.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici nel 2026 celebrerà 40 anni di lunga e brillante collaborazione con la Rai, e per questo ha rilasciato una sentita intervista a Vanity Fair. Qui la Clerici ha raccontato un po’ di tutto, facendo un bilancio sui momenti più importanti della sua carriera, iniziando dal suo esordio: “Ho visto passare di tutto. Ci sono direttori a cui piaci di più e che scommettono su di te, altri meno. Ma non mi sono mai sentita né una regina, né una cretina. Ho avuto un po’ di fortuna, sì, ma anche una lunga gavetta…”, arrivando poi a parlare della sua conduzione al Festival di Sanremo e al momento più difficile della sua carriera, ovvero quando, quando dopo la maternità, scoprì di non poter rientrare a La prova del cuoco.

In seguito, però, riuscì a tornare come conduttrice nel suo storico programma: “Non era giusto che una gravidanza mi avesse tolto il mio lavoro. Essere tornata lì – e lo dico sempre da privilegiata – è stata la mia rivincita. La mia, ma anche quella di tutte le donne”. Tra una rivelazione e l’altra, ha speso parole di affetto e di grande stima verso due sue colleghe, cioè Milly Carlucci e Mara Venier. E pensare che con quest’ultima, in passato, c’era stata parecchia maretta…

Le parole di Antonella sul diverbio con la sua nota collega

Antonella Clerici e Mara Venier oggi vanno d’amore e d’accordo, tant’è che la prima in una recente intervista a Vanity Fair ha rivelato cosa ammira della sua collega: “Di Mara, la capacità di fare le interviste: riesce a tirare fuori qualsiasi cosa, seduta su quella sua poltrona bianca”. In merito a quel litigio passato, la stessa Mara aveva dichiarato: “Antonella e io non abbiamo fatto altro che litigare. E Carlo un santo. Per nove mesi ha sopportato i nostri sfoghi…”, chiarendo però che con la collega era tornato il sereno: “Voglio molto bene ad Antonella…”.

Per chi non si ricordasse di questo aneddoto, qualche anno fa, come riportato anche su Dagospia, la Clerici aveva dichiarato: “Con Mara ho fatto delle litigate storiche, una litigata a Domenica In che tremavano i muri…”. Per poi ammettere: “Lei tornava a Domenica In dopo un lungo periodo di assenza… chiaramente, metti due primedonne insieme, qualcosa deve succedere…”. Fortunatamente, ad oggi le due regine di mamma Rai hanno appianato i loro dissapori.