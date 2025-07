Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, a pochi mesi dal parto l’ex ciclista boccia il padre Francesco: “Voglio essere un papà diverso”

Spunta una nuova rivelazione su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, i quali a breve diventeranno genitori. L’ex ciclista sarà diverso da suo papà, Francesco.

I nomi di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sotto i riflettori da diverso tempo ormai, fin da quando i fan aspettavano con ansia di vederli percorrere la navata, giurandosi amore eterno per tutta la vita (in teoria).

Entrambi i due Vip hanno una schiera di followers che li segue fin da quando si sono innamorati, e che scrutano ogni dettaglio delle loro vite. Per questo, sono rimasti tutti senza parole, dopo che Cecilia ha rivelato ai fan che a breve sarebbe diventata mamma della piccola Clara Isabel.

In tutto questo, si sta parlando molto anche di quello che, a detta dei beninformati, sarebbe un periodo di stallo nel rapporto tra Chechu e Belen Rodriguez.

Inoltre, ad alimentare l’interesse dell’occhio vigile del gossip, ci sono anche le parole che Francesco Moser ha rilasciato nei confronti del figlio, il quale ha già dichiarato che tipo di papà vorrà essere.

Una polemica familiare ancora in corso

Come dicevamo, sono molteplici le dinamiche familiari che si stanno sviluppando al momento, sia nella famiglia Rodriguez che Moser. Iniziamo dalle bellissime sorelle, Belen e Cecilia, le quali attualmente sono al centro delle polemiche per via di alcune indiscrezioni che vedrebbero il loro rapporto ai ferri corti. C’è chi ha parlato di problemi legati al brand di famiglia e a possibili scontri economici, chi ha parlato di un litigio tra Ignazio e la cognata… il calderone dei rumors continua a sobbollire.

Infatti, ad oggi non ci sono conferme in merito, se non la delucidazione rilasciata da Belen al settimanale Chi: “Nella vita abbiamo litigato almeno cinquemila volte, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre…”, rivelando poi che tra di loro non ci sarebbero problemi, come riportato da rds.it. Attendiamo quindi una replica da Cecilia, semmai arriverà.

Le parole di Ignazio Moser

Ma anche le parole rilasciate da Ignazio Moser hanno aperto un dibattito in rete. A pochi mesi dal parto di Cecilia Rodriguez, l’ex ciclista ha rivelato in cosa sarà diverso da suo papà, Francesco Moser. Per capire il motivo di questa precisazione, bisogna fare un passo indietro a poco tempo fa, quando “Lo Sceriffo” aveva dichiarato al Corriere della Sera: “Si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro… Sono un po’ dispiaciuto. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi…”.

A quelle parole sono seguite quelle del figlio Ignazio, il quale a breve diventerà papà della piccola Clara Isabel: “Con mia figlia Clara Isabel, che nascerà a ottobre, però, voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni. Su questo mio padre è sempre stato un po’ bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro, ma fa fatica a tirarle fuori…”. Chissà se questa piccola bimba riuscirà quindi a fare il miracolo, portando gioia e pace in entrambe le famiglie?