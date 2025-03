Veronica Gentili, lo scatto al cardiopalma preannuncia i fuochi d’artificio | Ormai non si tengono più nei pantaloni

Scatto al cardiopalma per Veronica Gentili. Che cos’è che non tengono più nei pantaloni?

Veronica Gentili è uno di quei nomi che stiamo sentendo parecchio in questi ultimi anni: non che prima non se ne parlasse, ma in passato era conosciuta per ruoli più in sordina in talk-show come Stasera Italia e Controcorrente.

Non tutti però ricordano che Veronica non è soltanto giornalista e conduttrice televisiva, ma è stata anche attrice, sia sul grande che sul piccolo schermo. Per fare qualche esempio, l’abbiamo vista in Don Matteo, Romanzo Criminale – La Serie, Il commissario Rex e così via.

Dal 2023 il grande pubblico si è affezionato a lei nel ruolo di conduttrice de Le Iene, e grazie a questo format è riuscita a entrare nel cuore dei fan dopo l’addio di Belen Rodriguez. Entrambe fuoriclasse, la Gentili ha improntato lo show con il suo stile, senza cercare di imitare nessuno, ed è stata la scelta migliore, visto che il connubio con Max Angioni piace molto.

In queste ore, però, la Gentili ha lasciato il pubblico senza parole per quello scatto al cardiopalma che, come sempre quando c’è lei, ha fatto alzare la temperatura sui social. Ecco che cos’è che non tengono nei pantaloni.

Nuovo lavoro per Veronica Gentili

Come dicevamo, Veronica Gentili ha un suo stile particolare che al grande pubblico piace, per questo sono rimasti tutti incuriositi dallo scoop che sta girando in queste ore in rete. Come leggiamo su FanPage, la nota presentatrice potrebbe prendere il timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Il problema di fondo è capire quindi se il reality sarà trasmesso, visto che da Mediaset, dopo il basso share dell’edizione scorsa, sono ancora in stand-by in merito. Per ora, quindi, non ci sono certezze in merito. Qualora la notizia dovesse essere confermata, in molti si chiedono se Veronica ce la farà a oscurare l’ombra dell’ex storica padrona di casa, Ilary Blasi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Una foto al cardiopalma

In attesa di scoprire se i rumors, in merito alla possibile o meno conduzione di Veronica Gentili alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, siano fondati oppure no, Veronica Gentili si è concentrata su un obiettivo ben più concreto.

Per annunciare l’inizio di uno dei programmi di punta di Mediaset, Veronica ha mostrato come sempre la sua bellezza su Instagram in quel vestito aderente che ne enfatizza le forme perfette, e a corredo di ciò ha dichiarato: “Il giorno è arrivato. Stasera cominciano ‘Le Iene show’ e noi siamo così contenti che non ci teniamo nelle braghe. Ne vedrete di tutti i colori”. E il boom di commenti sotto la foto indica che anche l’affezionata platea di fan non vedeva l’ora di rivederla all’opera!