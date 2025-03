Elodie e Iannone, il pilota svela la verità sul 2 di picche a Sanremo: “Ho fatto molta fatica…” | Ecco dov’era e con chi

Tra Andrea Iannone e Elodie si parla di una crisi di coppia? A rispondere alla domanda è stato proprio il pilota in queste ore.

Andrea Iannone e Elodie fanno coppia ormai da diverso tempo. Eppure, l’assenza del pilota durante il Festival di Sanremo ha preoccupato moltissimo i fan della coppia. Tuttavia, l’uomo ha deciso di rispondere a tutte le domande e mettere finalmente un punto alla questione.

Ma ecco nel dettaglio le parole di Iannone e cosa sta accadendo tra lui e la cantante Elodie.

Come ben sappiamo, durante questa edizione del Festival di Sanremo Elodie ha partecipato con la canzone ‘Dimenticarsi alle 7’. Quando poi la donna è stata paparazzata per le vie della città durante la settimana, in molti hanno notato l’assenza del fidanzato Andrea Iannone. Come se non bastasse, il testo della canzone aveva fatto preoccupare alcuni fan della coppia, e in molti hanno parlato di una crisi.

Durante una sua recente intervista, Iannone ha però chiarito ogni voce e spiegato il motivo della sua assenza.

La confessione di Andrea Iannone

Il pilota è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha spiegato il motivo della sua assenza a Sanremo. Iannone si trovava infatti dall’altra parte del mondo, in Australia, per partecipare alla competizione di Superbike. L’uomo è quindi stato in trasferta nella ‘terra dei canguri’ e, proprio per questo, non ha ancora potuto abbracciare la sua dolce metà durante la sua performance all’Ariston. Iannone ha spiegato di aver comunque seguito il Festival di Sanremo, nonostante il fuso orario lo abbia messo veramente a dura prova.

Dalle sue parole sembrerebbe che non ci sia alcuna crisi tra la cantante e il pilota, e che le cose stiano andando, al contrario, davvero a gonfie vele.

Le parole che hanno emozionato tutti i fan

Come riportato da GossipeTv, Iannone ha spiegato durante la sua intervista: “È una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide”. Insomma, per tutte le male lingue che hanno ipotizzato una rottura: Andrea Iannone ha smentito tutto quanto. Come se non bastasse, i due hanno più volte ammesso di essere pronti ad un futuro assieme, magari con un figlio, e di amarsi moltissimo.

La verità sul 2 di picche a Sanremo è stata sicuramente una boccata d’aria per tutti i fan di Andrea Iannone e Elodie.