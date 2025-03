Uomini e Donne, anche Maria De Filippi valuta il Trono: “Devi fare l’esterna” | Turbata dalla proposta indecente

Cos’è successo a Uomini e Donne qualche giorno fa che ha turbato Maria De Filippi? Le hanno proposto di fare l’esterna: sta forse valutando il Trono?

Uomini e Donne lo conosciamo tutti, e anche chi non fa parte del pubblico fedele che segue il dating di Maria De Filippi ne ha sentito parlare almeno una volta. Del resto, potremmo ridurre lo show ad un gruppo di persone di svariate età che si mettono in gioco per cercare l’anima gemella.

E la si può trovare tra un gruppo di corteggiatori che cercano di emergere tra i vari concorrenti. In realtà c’è molto di più e soprattutto gli stessi telespettatori sanno che in ogni puntata potrebbe succedere un colpo di scena che non si sarebbero mai aspettati.

Per esempio, in quanti di voi si sarebbero mai aspettati che Tina Cipollari tornasse sui suoi passi, dando una seconda chance ad uno dei suoi due corteggiatori? Per il momento la dinamica opinionista sta conoscendo Angelo e Cosimo, i quali sarebbero allo stesso livello come rivelato a Maria.

Inoltre, in quanti di voi inoltre avrebbero mai pensato a Queen Mary come tronista? Prima che cadiate dalla sedia, vi sveliamo chi è riuscito a turbare la celebre conduttrice e perché si è parlato di esterna.

Le anticipazioni della settimana di Uomini e Donne

Prima di rivelarvi che cos’è successo a Maria De Filippi, volevamo riportarvi alcune anticipazioni della settimana che vedrete a Uomini e Donne e che vi lasceranno sicuramente senza parole. Iniziamo con il tronista Gianmarco Steri, il quale ha instaurato un bel rapporto con Francesca, la corteggiatrice che l’ha conquistato per la sua originalità. Il tronista porterà sia lei che Cristina al mare in esterna, per conoscerle meglio. Poi, stando alle anticipazioni lette su comingsoon.it, pare che nonostante tutto Steri capirà di non essere preso da Francesca, vedendola più come un’amica. Non si sa quindi se il tronista farà restare la ragazza nel parterre o meno.

Tra i vari spoiler, quello che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico è il trono di Tina Cipollari, in quanto in molti scommettono sul fatto che tra lei e Cosimo possa nascere qualcosa di serio. Per ora non sappiamo come finirà, visto che l’opinionista, anche se ha rivelato di essersi divertita molto nel weekend a Parigi tutto spesato dal corteggiatore, ha rivelato di non provare ancora una forte attrazione fisica per il cavaliere. Come finirà tra i due? Questi e altri “momenti calienti” vi aspetteranno durante la settimana.

Il trono di Maria De Filippi

Come mai a Maria De Filippi è stata proposta l’idea di sedersi sul Trono e di fare magari anche un’esterna? Chiariamo bene la situazione. Queen Mary ha un carisma che attira il grande pubblico da anni, e quindi non sorprende che uno dei cavalieri della trasmissione le abbia dichiarato il suo interesse.

Parliamo di Walter il quale senza filtri ha rivelato di provare un certo coinvolgimento per Maria, la quale però le ha reagito sonoramente con un “due di picche” durante le registrazioni. La conduttrice infatti gli ha risposto: “È un problema questo, stiamo vicini oggi. Poi ci salutiamo”. Tant’è che Tina ha poi ironicamente proposto alla De Filippi: “Allora Maria devi fare l’esterna”. Questo momento è stato ridimensionato quasi subito dalla conduttrice, la quale ha chiesto al cavaliere di scegliere un’altra signora, tenendo così a bada l’arzillo corteggiatore.