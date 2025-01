Vanessa Incontrada sbugiardata prima della diretta: “Facciamo tanto sess*” | Altro che ritorno di fiamma col marito Rossano

Vanessa Incontrada e le assurde rivelazioni che sono divenute immediatamente virali. Suo marito come la penserà?

Vanessa Incontrada è una bravissima conduttrice che, da diversi anni a questa parte, fa coppia fissa con Rossano Laurini. In queste ore, prima della diretta televisiva, sono emerse delle dichiarazioni che la riguardano, e che non sono passate inosservate.

Inutile dire che i fan della spagnola si sono chiesti cosa ne possa pensare suo marito al riguardo. Ma ecco cosa è successo.

Vanessa Incontrada è una forza della natura, e la sua simpatia l’ha resa una dei personaggi più amati della televisione italiana. Proprio in queste ore, la donna è tornata in televisione con una nuova edizione di Zelig, accompagnata dal suo fedele collega Claudio Bisio. I due, come al solito hanno fatto divertire tutti i telespettatori e i numeri di ascolto e share parlano chiaro.

Prima della diretta televisiva, però, la coppia di conduttori ha deciso di rilasciare un’intervista che ha attirato l’attenzione di tutti quanti.

Le rivelazioni di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Oltre ad essere due colleghi, Vanessa e Claudio sono anche dei grandi amici. La loro carriera li ha portati a passare moltissimi anni assieme, cementando così il loro rapporto. Per la nona edizione di fila, i due si sono ritrovati sul palco di Zelig, per divertire tutti i telespettatori italiani. Durante la loro intervista per Oggi, la coppia ha rivelato qualcosa in più sul loro rapporto ‘speciale’. Alla domanda se avessero mai litigato in questi anni, Vanessa ha risposto così: “Mai, mai, mai. Mai neanche avuto un piccolo scontro, uno screzio, un’incomprensione. Nulla”. Claudio è poi intervenuto aggiungendo: “Primo perché ci vogliamo bene e poi perché tutto quello che facciamo è in funzione dello spettacolo”.

Ad un certo punto, però, è emersa una dichiarazione alquanto ‘scottante’.

La battuta del comico sul loro rapporto

Quando l’intervistatore ha chiesto che cosa li unisse per tutto questo tempo, Claudio ha risposto ironicamente: “So che Vanessa dirà: ‘Tanto tanto sess*’”. Con la solita ironia che la contraddistingue, la conduttrice ha poi aggiunto: “E che devo fare, ha detto tutto lui!” Inutile dire che questa loro simpatia ha fatto divertire tutti i fan, ma cosa ne penserà invece suo marito Rossano? A rispondere a questa domanda è stato Claudio stesso che, durante l’intervista, ha spiegato: “È tanto tempo che ci conosciamo. Io suo marito, lei mia moglie, quando si va in Toscana si va in bicicletta insieme”.

Insomma, di una cosa possiamo essere certi: Rossano non ha niente da temere sul bellissimo rapporto tra Claudio e Vanessa!